ДТП с участием автобусов в туристическом районе Египта, не менее пяти погибших

В пятницу, 18 августа, на скоростной трассе около курортного города Айн ас-Сухна, расположенного на побережье Суэцкого залива Красного моря, произошла авария с участием двух автобусов.

По сведениям новостного сайта Vetogate, погибли не менее пяти человек, около 50 получили ранения и травмы.

Для эвакуации раненых были задействованы 22 машины скорой помощи.

Свидетели рассказывают, что один из автобусов неожиданно изменил направление движения и столкнулся с другим автобусом.

Причина аварии выясняется. Проверяются версии, согласно которым один водителей мог уснуть за рулем или допустил ошибку при объезде препятствия на дороге.

Есть ли среди жертв и пострадавших иностранцы, пока неизвестно.