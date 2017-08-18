ДТП с участием автобусов в туристическом районе Египта, не менее пяти погибших

В пятницу, 18 августа, на скоростной трассе около курортного города Айн ас-Сухна, расположенного на побережье Суэцкого залива Красного моря, произошла авария с участием двух автобусов.
По сведениям новостного сайта Vetogate, погибли не менее пяти человек, около 50 получили ранения и травмы.
Для эвакуации раненых были задействованы 22 машины скорой помощи.
Свидетели рассказывают, что один из автобусов неожиданно изменил направление движения и столкнулся с другим автобусом.
Причина аварии выясняется. Проверяются версии, согласно которым один водителей мог уснуть за рулем или допустил ошибку при объезде препятствия на дороге.
Есть ли среди жертв и пострадавших иностранцы, пока неизвестно.