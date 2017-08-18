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Ближний Восток

ОАЭ будут переводить Газе 15 миллионов долларов в месяц

время публикации: 13:45 | последнее обновление: 13:48 блог версия для печати фото
Сектор Газы

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) предоставят Газе 15 миллионов долларов в месяц. Об этом сообщает сайт Gulf News со ссылкой на заявление палестинского политика Мохаммада Дахлана, противника главы палестинской администрации Махмуда Аббаса.

Отмечается, что средства будут направляться на поддержку гуманитарных и девелоперских проектов в секторе Газы.

Распоряжаться деньгами будет Палестинский комитет по совместной ответственности, созданный в рамках соглашений, заключенных между Дахланом и ХАМАСом в начале июля в Каире.

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