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Ближний Восток

Делегация ХАМАС, "Исламского джихада", ФАТХ и ДФОП провела переговоры в Каире

время публикации: 06:24 | последнее обновление: 06:28 блог версия для печати фото
Делегация ХАМАС, "Исламского джихада", ФАТХ и ДФОП провела переговоры в Каире

В четверг, 17 августа, из Каира в Газу прибыла совместная делегация палестинских фракций, которая вела в Египте переговоры о сотрудничестве с Каиром и преодолении кризиса в Газе.

Как сообщает агентство Safa, в состав делегации входили член политбюро ХАМАСа Раухи Муштаха, депутаты Законодательного совета ПА из парламентского блока "За реформы и перемены" (ХАМАС) Салах Бардауиль и Исмаил аль-Ашкар, один из лидеров "Исламского джихада" Халид аль-Батш, представители "реформистского крыла" ФАТХа Ашраф Джумаа и Маджид Абу Шамала, а также один из лидеров группировки "Демократический фронт освобождения Палестины" Иззам Абу Дакка.

Все они входят в так называемый Консультативный комитет, который был сформирован недавно и занимается решением проблем здравоохранения, образования, финансирования и обеспечения электроэнергией жителей Газы.

Насколько успешными были переговоры в Каире, неизвестно. Safa отмечает, что визит состоялся на фоне переговоров, которые руководство ХАМАСа ведет с одним из оппозиционных лидеров ФАТХа Мухаммадом Дахланом.

Отметим, что переговоры в Каире проходили на фоне расследования теракта на КПП "Рафах", где в результате взрыва погибли два человека: предполагаемый смертник из салафитской группировки и боевик "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАС), который был задействован для патрулирования границы.

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