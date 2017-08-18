Минобороны РФ опубликовало видеозаписи уничтожения техники ИГ в Сирии

Министерство обороны РФ опубликовало на своем официальном канале на YouTube видео с четырьмя эпизодами уничтожения российской авиацией авто- и бронетехники боевиков террористической группировки "Исламское государство" в районе сирийского города Акербат (провинция Хама), сообщает РИА Новости.

При этом поясняется, что ударами с воздуха были уничтожены танк, два грузовика и "джихад-мобиль" экстремистов.

В настоящее время силы армии режима Башара Асада завершают окружение крупной группировки боевиков ИГ в районе Акербата. Для бегства из окружения боевики небольшими группами на автомобилях, автобусах и бронетехнике пытаются выходить в направлении города Дир аз-Зур, который для ИГ после падения иракского Мосула стал последним крупным плацдармом в Сирии, поясняется в сообщении.