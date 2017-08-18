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Ближний Восток

ОАЭ интересовались покупкой израильского "Железного купола"

время публикации: 07:00 | последнее обновление: 07:00 блог версия для печати фото
ОАЭ интересовались покупкой израильского "Железного купола"

В 2012 году, после операции "Облачный столп" в секторе Газы, между Объединенными Арабскими Эмиратами и Израилем осуществлялись контакты на предмет закупки системы ПРО "Железный купол".

Сайт Middle East Monitor публикует "слитую" в интернет переписку между послом ОАЭ в США Юсуфом Абу-Утейбой и бывшим директором управления "Хома" Узи Рубиным (управление "Хома" отвечает за разработку израильских систем ПРО).

Согласно сообщению, инициатором контактов выступил директор "Института Вашингтона" Роберт Сатлофф.

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