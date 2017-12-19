ЦАХАЛ нанес ответные удары по целям в секторе Газы

В ночь на понедельник, 18 декабря, Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по объектам ХАМАСа на севере сектора Газы в ответ на очередной ракетный обстрел израильской территории. В общей сложности израильскими ВВС были атакованы шесть целей, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

По данным палестинского агентства Safa, ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Бригад Изаддина аль-Касама" на севере и северо-западе сектора Газы, в том числе базу хамасовских "ВМС". Кроме того, с моря были обстреляны цели в районе Рафаха, на юге сектора. Этот источник утверждает, что ущерба причинено не было, пострадавших нет.

Однако "Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАСу, подтвердил, что в результате атак ВВС ЦАХАЛа причинен ущерб объектам боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама". Этот источник сообщает, что пять ракет, выпущенных израильскими самолетами, поразили базу "Аскалан" и базу военно-морских сил боевиков ХАМАСа. Еще три ракеты попали по цели в прибрежном районе Аль-Уаха, на севере сектора.

Вечером 17 декабря ракета, запущенная из сектора Газы, упала на территории кибуца Натив а-Асара. В сторону Израиля были запущены две ракеты. Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что снаряд упал рядом с жилым строением. Причинен материальный ущерб. В результате обстрела не было пострадавших. Обстрелу предшествовали сирены системы раннего оповещения "Цева Адом". Они прозвучали в 20:48 в населенных пунктах на территории регионального совета Хоф а-Ашкелон.

Позже ночью сирены сработали еще раз. Но, по данным военных, ракета, запущенная террористами, упала на территории Газы.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2017-й год.

Декабрь. 11 обстрелов. 18 ракет. 4 ракеты сбиты "Железным куполом". Нет пострадавших (по данным на 17 декабря).

Ноябрь. Ни одного обстрела с падением ракеты на израильской территории не зафиксировано.

Октябрь. Ни одного обстрела с падением ракеты на израильской территории не зафиксировано.

Сентябрь. Ни одного обстрела не зафиксировано.

Август. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет.

Июль. 2 обстрела. 2 ракеты. Пострадавших нет.

Июнь. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет.

Март. 3 обстрела, 3 ракеты. Пострадавших нет.

Февраль. 2 обстрела, 2 ракеты. Пострадавших нет.

Январь. Обстрелов не зафиксировано.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.





