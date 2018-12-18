"Аль-Ахбар" об операции "Северный щит": Израиль попросил США оказать давление на Ливан

Ливанское издание "Аль-Ахбар", ассоциированное с "Хизбаллой", со ссылкой на западные дипломатические источники пишет, что после того, как Бейрут отклонил требования израильтян, правительство Израиля обратилось к властям США с просьбой оказать давление на руководство Ливана, чтобы инициировать процесс уничтожения пограничных туннелей с ливанской стороны.

По сведениям "Аль-Ахбар", действуя через США, израильтяне также пытаются добиться того, чтобы власти Ливана содействовали и обнаружению таких туннелей. Кроме того, Израиль требует, чтобы не только силы UNIFIL, но и регулярная ливанская армия препятствовали деятельности "Хизбаллы" в приграничной зоне.

В публикации отмечается, что у Вашингтона есть рычаги давления на Бейрут, так как американцы могут угрожать прекращением военной помощи.

"Аль-Ахбар" обращает внимание на тот факт, что регулярная армия Ливана не позволяет ЦАХАЛу в рамках операции "Северный щит" действовать за пределами "голубой линии" на ливанской территории. Подчеркивается также, что офицеры UNIFIL зачастую нарушают инструкции, вступая в прямой контакт с израильскими офицерами, хотя, в соответствии с мандатом ООН, для таких переговоров они должны использовать средства связи.

Накануне израильские СМИ со ссылкой на выходящую в Лондоне саудовскую газету "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщали, что власти России направили письмо правительству Ливана с просьбой о соблюдении резолюции СБ ООН 1701, определившей условия прекращения огня между Израилем и "Хизбаллой" в августе 2006 года. В публикациях отмечалось, что Москва предупредила Бейрут после телефонной беседы Биньямина Нетаниягу с Владимиром Путиным и визита делегации командования ЦАХАЛа в минобороны РФ, в ходе которого были представлены данные о проведении операции "Северный щит".

На этой неделе, утром 16 декабря, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что обнаружен очередной, четвертый наступательный туннель "Хизбаллы" на границе с Ливаном. Точное месторасположение этого туннеля не публиковалось. Военные отмечали, что туннель находится под контролем ЦАХАЛа и больше не представляет опасности для граждан Израиля.

Террористическая организация "Хизбалла" 16 декабря обвинила израильскую армию в нарушении международных договоренностей и проведении работ за "голубой линией", в буферной зоне. Согласно сообщению "Хизбаллы", которое цитировалось в "твиттере" 10-го канала израильского телевидения, военные установили сейсмодатчики на земляных валах в районе Мис аль-Джбейля.

Напомним, что 11 декабря командование ЦАХАЛа объявило об обнаружении на границе с Ливаном третьего туннеля боевиков "Хизбаллы" с момента начала операции "Северный щит".

Об обнаружении первого туннеля было объявлено в первый день операции, 4 декабря. Вход в этот туннель находился в помещении завода, на котором до 2014 года производились строительные материалы. Работы по прокладке подземного сооружения велись в нескольких метрах от позиции UNIFIL. Туннель на 40 метров уходил вглубь израильской территории. Данный туннель был частично разрушен вскоре после того, как двое боевиков "Хизбаллы" приблизились к камере наблюдения, установленной израильтянами в этом туннеле.

Второй туннель был обнаружен 6 декабря, он начинался в деревне Рамия, расположенной в районе деревни Бинт-Джбейль. Вход в туннель находился под жилыми домами. Данный туннель также нейтрализован. 8 декабря военные сообщали об обнаружении еще одного туннеля на границе с Ливаном, но позже было уточнено, что взят под контроль туннель, который вел из Рамии.

О ходе операции командование ЦАХАЛа регулярно информирует руководство временных сил ООН в Ливане (UNIFIL). При этом официальный Иерусалим заявляет, что строительство туннелей, ведущих с территории Ливана в Израиль, являются грубым нарушением резолюции Совета безопасности ООН 1701, определившей условия прекращения огня в августе 2006 года. Ответственность за эти враждебные действия Израиль возлагает не только на "Хизбаллу", но и на правительство Ливана.

Правительство Израиля информирует также власти США и стран ЕС о ходе операции "Северный щит". 12 декабря в Москве представители командования ЦАХАЛа рассказали российским коллегам о том, как проводится эта операция.