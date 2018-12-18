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Ближний Восток

ПА пытается остановить действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии

время публикации: 07:04 | последнее обновление: 07:31 блог версия для печати фото
Глава ШАБАКа Надав Аргаман и министр по гражданским делам в палестинской администрации Хусейн аш-Шейх
Биньямин Нетаниягу на заседании правительства 16 декабря 2018 года
Плакат с изображением Махмуда Аббаса и надписью "Уничтожить спонсоров убийств". Гева Биньямин, 11 декабря 2018 года

Министр по гражданским делам в палестинской администрации Хусейн аш-Шейх встретился с главой общей службы безопасности Израиля (ШАБАК) Надавом Аргаманом, выразив во время разговора недовольство по поводу действий ЦАХАЛа и израильских спецслужб, сообщает радиостанция "Кан Бет".

Палестинское агентство Maan пишет, что встреча проходила в понедельник, 17 декабря. По словам аш-Шейха, эта встреча была организована, чтобы "остановить насилие со стороны Израиля и нападки на палестинскую администрацию".

"Наша миссия состоит в том, чтобы положить конец израильской оккупации, недавней кампании подстрекательства со стороны некоторых израильских должностных лиц против президента Махмуда Аббаса, террору поселенцев", – приводит Maan заявление Хусейна аш-Шейха.

При этом аш-Шейх отметил, что в сложившейся ситуации фактически не работают договоренности между Израилем и ПА, в том числе в области взаимодействия служб безопасности. Он сообщил, что по этому поводу планируется экстренное совещание руководства ПА. "Будущее соглашений сейчас на столе", – подчеркнул министр, сказавший также, что власти Иордании и Египта пытаются повлиять на Израиль, "чтобы остановить эскалацию".

Отметим, что Хусейн аш-Шейх входит в ближайшее окружение Аббаса, многие годы он занимает ответственные посты в руководстве ПА, длительное время (в том числе при Арафате) был генеральным секретарем ФАТХа.

Руководство ШАБАКа не комментирует результаты этой встречи. Судя по заявлениям главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу и его ближайшего окружения, израильские власти намерены продолжать жесткие действия против террористов в Иудее и Самарии, проводя масштабные операции и разрушая дома семей террористов.

Только за последнюю неделю, 11-18 декабря, в Иудее и Самарии израильскими военными, бойцами пограничной службы и сотрудниками полиции были ликвидированы двое террористов-убийц, задержаны около 120 палестинских арабов, разыскиваемых силами безопасности по подозрению в террористической деятельности, в том числе не менее 50 активистов ХАМАСа. Военными за эту неделю были разрушены дома двух террористов, ответственных за убийства израильтян, и еще две семьи террористов-убийц получили уведомления о скором разрушении их домов.

13 декабря состоялось совещание, посвященное ситуации в Биньямине, Иудее и Самарии. Глава правительства Биньямин Нетаниягу распорядился ужесточить меры по сдерживанию террора. Пресс-служба главы правительства передала, что Нетаниягу отдал распоряжение системе безопасности: 1) ускорить разрушения домов террористов; дома, по которым есть судебные решения и отклонены апелляции, должны быть разрушены в течение 48 часов, 2) продолжить усилия по поимке убийц и ликвидации инфраструктуры из которой они вышли, 3) расширить административные аресты активистов ХАМАСа в Иудее и Самарии, 4) увеличить численный состав сил ЦАХАЛа в Иудее и Самарии, 5) начать расширенное патрулирование дорог и развернуть блокпосты на дорогах в Иудее и Самарии, 6) блокировать населенный пункт Эль-Бира и отменить разрешения на работу в Израиле, выданные родственникам и пособникам террористов, 7) урегулировать статус тысяч домов в Иудее и Самарии, 8) принять юридические меры для разрешения строительства 82 новых квартир в Офре, 9) создать две новые промышленные зоны возле населенных пунктов Авней-Хефец и Бейтар-Илит.



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