Замглавы "Хизбаллы" был награжден медалью КПРФ "100 лет Красной Армии"

Недавно в социальной сети Facebook и на форуме Otvaga2004 была опубликована фотография, на которой был запечатлен момент вручения заместителю генерального секретаря ливанской "Хизбаллы" шейху Наиму Касему памятной юбилейной медали КПРФ "100 лет Красной Армии".

Вручает медаль Олег Фомин – кандидат исторических наук, востоковед-историк, президент благотворительного фонда "РУССАР", сопредседатель комитета солидарности с народами Ливии и Сирии, член совета Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО), вице-президент Русского центра духовного и культурного наследия Святого города "Иерусалим", член президиума Международной академии духовного единства и сотрудничества народов мира, которому запрещен въезд в Израиль.

Судя по публикации на сайте "Михвар", медаль КПРФ шейху Касему была вручена еще в октябре этого года, хотя информация об этом была опубликована только 12 декабря в статье, посвященной презентации в Москве нового ливанского журнала "Аль-Марайя", ассоциированного с "Хизбаллой". Презентация проходила в российской столице 6 декабря, пишет сайт фонда "РУССАР".

В статье сказано, что в октябре этого года Олег Фомин был почетным гостем на презентации журнала "Аль-Марайя" в Ливане. По данным сайта фонда "РУССАР", Фомин находился в Бейруте 1-4 октября.

"В Ливане Олег Иванович не только участвовал в презентации арабской версии журнала, но и был удостоен аудиенции с заместителем генерального секретаря "Хизбаллы" – шейхом Наимом Касемом. Встреча была очень теплой. Олег Иванович был восхищен умом харизмой и ораторскими способностями шейха, а тот был по-настоящему польщен орденом из рук главы КПРФ, который Геннадий Зюганов попросил вручить второму человеку в "Хизбалле" – в памяти по-прежнему свежи кадры, когда в дни израильской агрессии 2006 года КПРФ-овские бабушки с желтыми хизбаллинскими флажками пикетировали посольство Израиля в Москве", – пишет сайт "Михвар".

При этом приводится следующий диалог между Фоминым и Касемом: "Вас не смущает, что это орден от российской Компартии?" "Вовсе нет – как раз наоборот".

Напомним, что власти Российской Федерации не признают "Хизбаллу" террористической организацией, несмотря на то, что боевики ливанской "Партии Аллаха" в 1985 году похитили сотрудника консульства СССР Аркадия Каткова, врача советского посольства Николая Свирского, а также офицеров резидентуры КГБ Олега Спирина и Валерия Мырикова. При этом Катков был убит главарем боевиков Имадом Мугнией, вскоре после этого возглавившим спецслужбы "Хизбаллы" и отвечавшим за международные террористические операции. (Сам Мугния был ликвидирован в феврале 2008 года в Сирии.)

65-летний шейх Наим Касем, второй по влиятельности в "Хизбалле" человек после шейха Хасана Насраллы, был одним из наставников Имада Мугнии и после его гибели добился назначения на пост главы спецслужб "Хизбаллы" своего ставленника Бадр ад-Дина, погибшего в Сирии в мае 2016 года. Отметим, что шейх Касем обвинял в убийстве Имада Мугнии израильские спецслужбы. Впрочем, он возлагал ответственность на Израиль и за убийство экс-премьера Ливана Рафика Харири, взорванного в Бейруте в феврале 2005 года боевиками "Хизбаллы", что было доказано в ходе международного расследования.

За какие заслуги шейх Наим Касем был награжден медалью КПРФ "100 лет Красной Армии", неизвестно. К этой юбилейной медали прилагаются наградные документы, но купить ее можно примерно за $10 во многих интернет-магазинах.

Редакция NEWSru.co.il 17 декабря обратилась в пресс-службу КПРФ с просьбой о комментарии по поводу награждения шейха Касема. Однако ответа на наш запрос не последовало.

Редакция NEWSru.co.il благодарит Олега Кушеловского за помощь в подготовке этой публикации





