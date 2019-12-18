Telegraph: ХАМАС в Турции планирует теракты против Израиля, Эрдоган закрывает на это глаза

Британское издание The Telegraph опубликовало эксклюзивный материал под заголовком "ХАМАС в Турции планирует теракты против Израиля, Эрдоган закрывает на это глаза". Автором статьи является Раф Санчес, собственный корреспондент Telegraph в Стамбуле.

Многое из опубликованного хорошо известно израильтянам. Но примечательно, что о деятельности ХАМАСа в Турции, власти которой фактически поддерживают террористов, пишет одна из ведущих британских газет. Кроме того, в статье есть сведения, которые ранее не публиковались.

В статье Telegraph отмечается, что власти Турции позволяют лидерам боевиков ХАМАСа, находясь в Стамбуле, планировать теракты против израильтян, при этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально встречается с руководством ХАМАСа.

Иерусалим неоднократно предъявлял претензии Анкаре, предоставляя сведения о том, что ХАМАС планирует теракты в стамбульском штабе. Но это не помешало Эрдогану принять в минувшие выходные делегацию руководства ХАМАСа во главе с председателем политбюро этой террористической организации Исмаилом Ханийей, отмечает Telegraph. На встрече турецкий президент заявил: "Мы продолжим поддерживать наших братьев в Палестине".

Примечательно, что Эрдоган принимает лидеров террористов и позволяет ХАМАСу продолжать действовать на турецкой территории, несмотря на то, что в 2015 году при посредничестве США было достигнуто соглашение, по которому Анкара обязалась прекратить деятельность ХАМАСа в Турции. На фоне ухудшения отношений с Вашингтоном Эрдоган вновь демонстрирует поддержку ХАМАСа, предоставив лидерам террористов "безопасную гавань" в Стамбуле.

В статье приводится заявление турецкого дипломатического источника, называющего ХАМАС политической партией и отрицающего, что хамасовцы готовят теракты, находясь в Турции.

Telegraph приводит данные египетской и израильской разведок, согласно которым только за последний год в Стамбул из Газы, получив разрешение властей Египта, перебрались с семьями 11 боевиков ХАМАСа (семеро из них были высланы в Газу в рамках "сделки Шалита", когда Израиль выпустил из тюрем более 1000 террористов, в том числе десятки убийц, осужденных на пожизненное заключение). Среди них один из лидеров боевиков Захария Наджиб, планировавший в прошлом году убийства мэра Иерусалима Нира Барката, депутата Иегуды Глика ("Ликуд") или генерального инспектора полиции Израиля Рони Альшейха.

Британская газета называет имя 23-летнего террориста, завербованного ХАМАСом в Турции, которому пытались поручить убийство кого-либо из высокопоставленных израильтян. Это некий Адхам Мусельмани из Шуафата, представлявшийся как "Тарик из Иерусалима", который встречался с Захарией Наджибом, назвавшим имена израильских чиновников, которые могут быть целями, и предложившим деньги и обучение владению оружием в Турции. Теракт был сорван, предполагаемого исполнителя задержала общая служба безопасности Израиля (ШАБАК).

В публикации Telegraph говорится и о лидере боевиков ХАМАСа Салахе аль-Арури, который многие годы жил в Турции, хотя США предлагали за его поимку 5 миллионов долларов. В 2015-м, под давлением американцев, власти Турции попросили его покинуть страну. С тех пор аль-Арури проживает в Ливане, иногда приезжая в Турцию. Осенью 2017 года он был избран заместителем председателя политбюро ХАМАСа. На прошлой неделе аль-Арури был в составе делегации ХАМАСа, официально прибывшей в Анкару.

Еще один активист ХАМАСа, недавно перебравшийся в Стамбул, это Абд ар-Рахман Ранимат, входивший в "ячейку Суриф", ответственный за теракты-самоубийства, совершенные в 90-е годы. Называется также имя финансиста ХАМАСа Камаля Ауада, который также теперь живет в Стамбуле.

Активист ХАМАСа Хишам Хиджаз, один из тех, кто вышел на свободу в рамках "сделки Шалита" в 2011 году, и тех террористов-убийц, которые были высланы Израилем в Турцию, продолжает пытаться вербовать новых смертников. Telegraph пишет, что Хиджаз обещал 20 тысяч долларов каждой семье в Палестинской автономии, представитель которой согласится стать "шахидом", совершив теракт-самоубийство.

По данным британской газеты, активисты ХАМАСа Хишам Хиджаз и Захария Наджиб – соседи, они живут в стамбульском районе Басакшехир.

Палестинское "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) было основано в декабре 1987 года при активной поддержке египетских "Братьев-мусульман". Боевики этой организации осуществили сотни терактов против израильтян, в том числе терактов-самоубийств. ХАМАС признан террористической организацией в Израиле, США, Канаде, странах Европейского Союза, Японии. Великобритания, Австралия и Новая Зеландия признают террористической организацией военное крыло ХАМАСа – "Бригады Изаддина аль-Касама". Деятельность ХАМАСа запрещена в Иордании. ХАМАС не признан террористической организацией в России, Иране, Норвегии, Швейцарии, Бразилии, Турции, Катаре, а также в странах, входящих в Организацию исламского сотрудничества. Многие страны, в том числе исламские государства, ограничивают деятельность ХАМАСа на своей территории, хотя формально и не признают ХАМАС террористической организацией.





