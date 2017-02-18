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Ближний Восток

В Рафахе отец убил троих сыновей и взорвал дом

время публикации: 08:40 | последнее обновление: 09:52 блог версия для печати фото
Рафах (иллюстрация)
В Рафахе отец убил троих сыновей и взорвал дом

Согласно уточненным данным, трое детей, чьи тела были найдены вечером 17 февраля в горящем доме в Рафахе на юге сектора Газы, были убиты отцом, сообщило информационное агентство "Маан".

Как сообщили палестинские источники, мужчина, страдавший психическим расстройством, зарезал своих сыновей, которым было 19, 12 и 9 лет. Потом он взорвал газовый баллон, и в доме вспыхнул пожар. Убийца получил очень тяжелые ожоги.

"Маан" отмечает, что мужчина был госслужащим.

Напомним, первоначально сообщалось, что дети и их мать погибли в результате взрыва газового баллона. Но позднее палестинские источники передали, что дети были убиты. Информация о судьбе их матери не поступала.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 февраля 2017 г.
Женщина и трое ее детей погибли в результате взрыва в Рафахе







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