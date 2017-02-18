В Рафахе отец убил троих сыновей и взорвал дом

Согласно уточненным данным, трое детей, чьи тела были найдены вечером 17 февраля в горящем доме в Рафахе на юге сектора Газы, были убиты отцом, сообщило информационное агентство "Маан".

Как сообщили палестинские источники, мужчина, страдавший психическим расстройством, зарезал своих сыновей, которым было 19, 12 и 9 лет. Потом он взорвал газовый баллон, и в доме вспыхнул пожар. Убийца получил очень тяжелые ожоги.

"Маан" отмечает, что мужчина был госслужащим.

Напомним, первоначально сообщалось, что дети и их мать погибли в результате взрыва газового баллона. Но позднее палестинские источники передали, что дети были убиты. Информация о судьбе их матери не поступала.