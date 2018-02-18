В Иране разбился пассажирский самолет, множество погибших

В воскресенье, 18 февраля, в горах около города Семиром в иранской провинции Исфахан разбился пассажирский самолет ATR-72 компании Iran Aseman Airlines, на борту которого находились более 60 человек, передает агентство Tasnim.

Известно, что в при заходе на вынужденную посадку упал самолет, выполнявший рейс из Тегерана (из аэропорта Мехрабад) в Ясудж. ATR-72 разбился в нескольких десятках километров к северу от аэропорта назначения, рядом с деревней Кух э-Динар, врезавшись в горный хребет Дена.

Проводится поисково-спасательная операция. Она затруднена горным рельефом местности и туманом.

Агентство Fars передает, что все пассажиры и члены экипажа погибли. По сведениям этого агентства, на борту самолета находились 60 пассажиров, среди которых был один ребенок. Опубликованы имена пассажиров.

По сведениям агентства ISNA, в общей сложности погибли 66 человек.

Иранские СМИ отмечают, что самолетом, который разбился около Семирома, управлял опытный пилот: в 2013 году ему удалось посадить самолет с отказавшим двигателем.

Компания Iran Aseman Airlines, помимо ATR-72, эксплуатирует самолеты Airbus A320, Airbus A340, Boeing 727, Boeing 737 и Fokker 100.

ATR-72 – пассажирский двухмоторный турбовинтовой самолет для среднемагистральных перелетов. Производитель – франко-итальянский концерн ATR. Компания Iran Aseman Airlines эксплуатировала шесть самолетов этого класса, произведенных 15-25 лет назад. В 2016-2017 годах, после частичного снятия международных санкций, Иран закупил 20 новых самолетов ATR-72 на сумму 1 миллиард евро.

Управление гражданской авиации Ирана сообщило, что разбился самолет ATR 72-212, который эксплуатировался 24 года (бортовой номер EP-ATS. MSN 391). Причем менее месяца назад этот борт был вынужден совершить экстренную посадку из-за технических проблем.





