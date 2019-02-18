"Ночные столкновения" на границе сектора Газы

В понедельник, 18 февраля, с наступлением темноты возобновились беспорядки на границе сектора Газы. Если днем ранее, ХАМАС отправил "ночные подразделения" к северному участку границы, то сегодня беспорядки проходили к востоку от города Газа, на центральном участке границы.

В столкновениях с израильскими военнослужащими, по оценкам израильских источников, принимали участие более 500 человек. Вместе со взрослыми на границе находились несовершеннолетние. Дети и подростки жгли автомобильные шины, создавая дымовую завесу.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщил, что всего за несколько часов боевиками "ночного подразделения" в сторону военнослужащих было брошено 150 самодельных взрывных устройств.

В течение вечера ПИЦ дважды сообщал о запуске ракет в сторону израильской территории. По данным этого источника, одна ракета упала на территории сектора, вторая – на территории Израиля. Однако пресс-служба ЦАХАЛа опровергла эту информацию, отметив, что военные не зафиксировали запуска ракеты. Позднее на пустыре в региональном совете Шаар а-Негев было обнаружено место падения снаряда, после чего стало понятно, что речь идет о минометном, а не о ракетном обстреле.

В течение вечера также было предпринято более десяти попыток прорыва границы.

Министерство здравоохранения сектора Газы сообщило, что в больницы были доставлены семь человек с огнестрельными ранениями. Среди раненых есть дети, причем, один из них получил тяжелое ранение в живот.

В понедельник, 17 февраля, на северном участке границы с Газой был ранен военнослужащий ЦАХАЛа Йоад Загури осколком брошенного в него взрывного устройства. Он уже перенес две операции, и ему предстоит еще третья.

Йоад Загури - солдат-одиночка. Он репатриировался из США, чтобы пройти службу в ЦАХАЛе. Ожидается, что его родители прилетят в Израиль 19 февраля.





