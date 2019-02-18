18+
19 февраля 2019 г.
последняя новость: 23:06
Миф о «еврейском носе»: размер не имеет значения
Уважаемый кнессет-
женоненавистник
Два Эхуда ? два «неуда»
К сведению левых ? мир повернул направо
Ближний Восток сблизит Россию и Европу
Антииранский съезд в Варшаве
Иран меняет облик Ближнего Востока
Россия вложится в имидж "Хизбаллы"
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:10 "Ночные столкновения" на границе сектора Газы
21:08 ПИЦ: предприняты несколько попыток ракетных обстрелов израильской территории
20:47 Палестинские источники: за несколько часов в солдат ЦАХАЛа брошены 150 гранат
19:45 Столкновения на границе с Газой: боевики бросают в солдат взрывные устройства
13:34 Чемезов: Турция получит ЗРК С-400 до конца 2019 года
12:34 Замглавы МИД России: дата визита Ханийи в Москву не определена
09:08 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 18 февраля
08:42 СМИ: ПА и Иордания против "сделки века", создан совет по управлению святым Иерусалимом
05:44 Источник: один из израильских "Железных куполов" американцы разместят в Сирии
22:57 Предпринята попытка ракетного обстрела из Газы
Загрузка...
Ближний Восток

"Ночные столкновения" на границе сектора Газы

время публикации: 18 февраля 2019 г., 22:10 | последнее обновление: 18 февраля 2019 г., 22:28 блог версия для печати фото
"Ночные столкновения" на границе сектора Газы
На пустыре в региональном совете Шаар а-Негев было обнаружено место падения снаряда
"Ночные столкновения" на границе сектора Газы

В понедельник, 18 февраля, с наступлением темноты возобновились беспорядки на границе сектора Газы. Если днем ранее, ХАМАС отправил "ночные подразделения" к северному участку границы, то сегодня беспорядки проходили к востоку от города Газа, на центральном участке границы.

В столкновениях с израильскими военнослужащими, по оценкам израильских источников, принимали участие более 500 человек. Вместе со взрослыми на границе находились несовершеннолетние. Дети и подростки жгли автомобильные шины, создавая дымовую завесу.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщил, что всего за несколько часов боевиками "ночного подразделения" в сторону военнослужащих было брошено 150 самодельных взрывных устройств.

В течение вечера ПИЦ дважды сообщал о запуске ракет в сторону израильской территории. По данным этого источника, одна ракета упала на территории сектора, вторая – на территории Израиля. Однако пресс-служба ЦАХАЛа опровергла эту информацию, отметив, что военные не зафиксировали запуска ракеты. Позднее на пустыре в региональном совете Шаар а-Негев было обнаружено место падения снаряда, после чего стало понятно, что речь идет о минометном, а не о ракетном обстреле.

В течение вечера также было предпринято более десяти попыток прорыва границы.

Министерство здравоохранения сектора Газы сообщило, что в больницы были доставлены семь человек с огнестрельными ранениями. Среди раненых есть дети, причем, один из них получил тяжелое ранение в живот.

В понедельник, 17 февраля, на северном участке границы с Газой был ранен военнослужащий ЦАХАЛа Йоад Загури осколком брошенного в него взрывного устройства. Он уже перенес две операции, и ему предстоит еще третья.

Йоад Загури - солдат-одиночка. Он репатриировался из США, чтобы пройти службу в ЦАХАЛе. Ожидается, что его родители прилетят в Израиль 19 февраля.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 февраля 2019 г.
ЦАХАЛ опроверг сообщение о ракетном обстреле из сектора Газы
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 18 февраля 2019 г.
ПИЦ: предприняты несколько попыток ракетных обстрелов израильской территории
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 18 февраля 2019 г.
Палестинские источники: за несколько часов в солдат ЦАХАЛа брошены 150 гранат
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 18 февраля 2019 г.
Столкновения на границе с Газой: боевики бросают в солдат взрывные устройства
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 февраля 2019 г.
СМИ: на границе с Газой был ранен солдат-одиночка, репатриировавшийся, чтобы служить в ЦАХАЛе





  Rating@Mail.ru  
Вторник, 19 февраля 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019