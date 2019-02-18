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Ближний Восток

СМИ: ПА и Иордания против "сделки века", создан совет по управлению святым Иерусалимом

время публикации: 08:42 | последнее обновление: 08:45 блог версия для печати фото
Иерусалим
Абдалла II и Махмуд Аббас
Дональд Трамп в Иерусалиме

Палестинская администрация и иорданские власти сформировали совместный совет по управлению Храмовой горой и святыми местами в Иерусалиме в качестве превентивной меры с целью торпедирования американской "сделки века", пишет в газете "Исраэль а-Йом" журналист Даниэль Сириоти со ссылкой на исследование востоковеда Йони Бен Менахема, научного сотрудника Иерусалимского центра по связям с общественностью (JCPA).

Эта публикация цитируется многими арабскими СМИ, в частности агентством Maan.

Как отмечает Йони Бен Менахем, по сути, речь идет о нарушении "соглашения Осло", наносящем серьезный ущерб суверенитету Израиля в Иерусалиме.

Источники в Палестинской администрации и движении ФАТХ подтвердили редакции "Исраэль а-Йом", что сотрудничество между ПА и Иорданией в этом направлении в последнее время было активизировано. Согласно этим источникам, речь идет о реализации договоренностей, согласованных председателем ПА Махмудом Аббасом (Абу Мазеном) и королем Иордании Абдаллой II еще в августе 2017 года, на фоне кризиса, связанного с временной установкой дополнительных контрольно-пропускных постов с металлодетекторами после очередного теракта на Храмовой горе, когда были убиты двое сотрудников израильской пограничной полиции.

Несколько дней назад правительство Иордании одобрило рекомендацию короля Абдаллы II об увеличении числа членов совета о управлению Храмовой горой и святыми местами в Иерусалиме с 11 до 18 человек. При этом, впервые в состав совета были включены представители ПА и движения ФАТХ.

Maan приводит комментарий официальных лиц в ПА, которые поясняют, что в Рамалле и Аммане опасаются передачи контроля над святыми местами, включая мечеть Аль-Акса, в Иерусалиме под контроль арабо-исламского совета, фактически управляемого Саудовской Аравией. Ранее арабские СМИ сообщали, что именно такой вариант предусматривает "сделка века", подготовленная администрацией Дональда Трампа.

Ожидается, что план урегулирования арабо-израильского конфликта, известный как "сделка века", администрация Трампа намерена опубликовать после парламентских выборов в Израиле, которые пройдут 9 апреля 2019 года.

Противостояние этому плану было одной из главных тем, которые обсуждались представителями 12 "палестинских фракций" на прошлой неделе во время переговоров в Москве. Хотя итоговая декларация так и не была подписана (из-за отказа ХАМАСа и "Исламского джихада"), все участники переговоров согласились с необходимостью предпринять необходимые меры для срыва американской "сделки века".

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 13 февраля 2019 г.
ХАМАС: "Московская декларация" не принята. ФАТХ извиняется перед Россией
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 12 февраля 2019 г.
ХАМАС представил свою "дорожную карту" на переговорах в Москве
// NEWSru.co.il // В мире // 11 февраля 2019 г.
Белый дом опровергает информацию FOX News о "сделке века"
// NEWSru.co.il // В мире // 11 февраля 2019 г.
FOX News: мирный план для Израиля и палестинцев готов – Трампу он нравится
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 января 2019 г.
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Понедельник, 18 февраля 2019 г.
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