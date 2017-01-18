18 января 2017 г.
последняя новость: 12:09
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:18 Египет потребовал от ХАМАСа выдать разыскиваемых террористов
09:49 "Аль-Манар": на севере Сирии уничтожен один из лидеров "Джабхат Фатх аш-Шам"
09:01 В Турции выданы ордера на арест 243 военнослужащих, подозреваемых в причастности к путчу
06:50 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 18 января
16:23 Иракские войска освободили руины снесенной ИГ могилы пророка Ионы
15:34 ООН: война в Йемене унесла 10.000 жизней
13:30 "Хизбалла" заявила, что захватила израильский беспилотник
11:44 Глава МИД Саудовской Аравии рассказал о танго с Ираном
10:55 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 17 января
10:30 Премьер-министр ПНА: "Мы не контролируем Газу"
Ближний Восток

Египет потребовал от ХАМАСа выдать разыскиваемых террористов

время публикации: 10:18 | последнее обновление: 10:18 блог версия для печати фото
Египет потребовал от ХАМАСа выдать разыскиваемых террористов

Власти Египта выразили готовность начать отношения с контролирующей сектор Газы террористической организацией ХАМАС с чистого листа при выполнении ряда условий, сообщает радиостанция "Решет Бет".

Среди прочего, Египет требует от ХАМАСа выдать около 20 боевиков, разыскиваемых по подозрению в причастности к терактам на территории Египта, а также ужесточить контроль над границей между сектором Газы и Египтом, включая пресечение контрабанды оружия и переходов активистов "Исламского государства".

Согласно сообщению, в Каире отклонили предложение выдать 2-3 боевиков.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 января 2017 г.
Премьер-министр ПНА: "Мы не контролируем Газу"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 12 января 2017 г.
Многотысячные демонстрации в секторе Газы. ХАМАС применил оружие
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 7 января 2017 г.
Лидер ХАМАС отрицает, что ведет переговоры по новой сделке с Израилем







  Рейтинг@Mail.ru  
Среда, 18 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017