Египет потребовал от ХАМАСа выдать разыскиваемых террористов

Власти Египта выразили готовность начать отношения с контролирующей сектор Газы террористической организацией ХАМАС с чистого листа при выполнении ряда условий, сообщает радиостанция "Решет Бет".

Среди прочего, Египет требует от ХАМАСа выдать около 20 боевиков, разыскиваемых по подозрению в причастности к терактам на территории Египта, а также ужесточить контроль над границей между сектором Газы и Египтом, включая пресечение контрабанды оружия и переходов активистов "Исламского государства".

Согласно сообщению, в Каире отклонили предложение выдать 2-3 боевиков.