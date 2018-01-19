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Ближний Восток

Завершился кризис в отношениях между Израилем и Иорданией

время публикации: 18 января 2018 г., 20:42 | последнее обновление: 18 января 2018 г., 23:42 блог версия для печати фото
Амман сообщил, что Израиль официально извинился за гибель трех граждан Иордании
Эйнат Шлайн, Биньямин Нетаниягу и Зив на встрече в Иерусалиме. 25 июля 2017 года
Здание иорданского парламента в Аммане

В четверг, 18 января, министр по делам СМИ и официальный представитель правительства Иордании Мухаммад аль-Мумани сообщил, что Израиль принес официальные извинения за инцидент в жилом комплексе посольства Израиля в Аммане и за убийство иорданского адвоката на КПП Алленби в 2014 году.

Согласно этому сообщению, Израиль пообещал выплатить компенсацию семьям погибших иорданцев, а также закончить расследование и наказать виновных в их гибели.

Таким образом, Иерусалим выполнил все требования, выдвинутые Амманом в качестве условия для возвращения посла в Иорданию.

Канцелярия главы правительства Израиля подтвердила информацию о завершении кризиса в отношениях с Иорданией. "Израиль и Иордания пришли к соглашению после событий, произошедших в посольстве Иордании 23 июля 2017 года и происшествия, в котором был убит иорданский судья 10 марта 2014 года. Посольство Израиля в Иордании немедленно вернется к работе в полном объеме. Компетентные израильские органы продолжат изучать материалы, собранные в связи с произошедшим в июле 2017 года. Ожидается, что в ближайшие недели они примут решение. Израиль придает большое значение стратегическим отношениям с Иорданией, и наши государства будут действовать для содействия двустороннему сотрудничеству и укрепления мирного соглашения", - говорится в сообщении канцелярии.

Вместе с тем, по информации источников в МИДе, Эйнат Шлайн, возглавлявшая работу посольства во время последнего инцидента, в Иорданию не вернется.

Оба вышеупомянутых случая привели к резкому росту напряженности в отношениях между двумя странами. Первый инцидент произошел 10 марта 2014 года. 38-летний Раэд Заитар – житель Палестинской автономии, получивший юридическое образование и работавший судьей в Аммане с 2011 года – был убит на переходе Алленби. Согласно сообщениям в израильских СМИ, во время проверки документов он напал на военнослужащего инженерных войск ЦАХАЛа и попытался отнять у него оружие, военнослужащий выстрелил в нападавшего и убил его. На следующий день после инцидента Израиль принес соболезнования правительству и народу Иордании по поводу гибели адвоката.

Второй инцидент произошел 23 июля 2017 года в жилом комплексе при посольстве Израиля в Аммане. Согласно опубликованной информации, иорданский рабочий, который привез мебель, ударил отверткой израильского охранника. Сотрудник посольства несколько раз выстрелил в нападавшего и убил его. Одним из выстрелов был случайно убит владелец квартиры.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 января 2018 г.
СМИ: Нетаниягу планировал назначить Амоса Гилада новым послом в Иордании
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 ноября 2017 г.
СМИ: Иордания разрешит вернуться послу Израиля только после суда над охранником
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 августа 2017 г.
СМИ: Иордания не готова на возвращение израильских дипломатов без официальных извинений
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 16 марта 2014 г.
Король Иордании посетил родственников Раэда Заитара, застреленного на КПП Алленби
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 14 марта 2014 г.
Премьер-министр Иордании: разрывать отношения с Израилем не следует







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