Завершился кризис в отношениях между Израилем и Иорданией

В четверг, 18 января, министр по делам СМИ и официальный представитель правительства Иордании Мухаммад аль-Мумани сообщил, что Израиль принес официальные извинения за инцидент в жилом комплексе посольства Израиля в Аммане и за убийство иорданского адвоката на КПП Алленби в 2014 году.

Согласно этому сообщению, Израиль пообещал выплатить компенсацию семьям погибших иорданцев, а также закончить расследование и наказать виновных в их гибели.

Таким образом, Иерусалим выполнил все требования, выдвинутые Амманом в качестве условия для возвращения посла в Иорданию.

Канцелярия главы правительства Израиля подтвердила информацию о завершении кризиса в отношениях с Иорданией. "Израиль и Иордания пришли к соглашению после событий, произошедших в посольстве Иордании 23 июля 2017 года и происшествия, в котором был убит иорданский судья 10 марта 2014 года. Посольство Израиля в Иордании немедленно вернется к работе в полном объеме. Компетентные израильские органы продолжат изучать материалы, собранные в связи с произошедшим в июле 2017 года. Ожидается, что в ближайшие недели они примут решение. Израиль придает большое значение стратегическим отношениям с Иорданией, и наши государства будут действовать для содействия двустороннему сотрудничеству и укрепления мирного соглашения", - говорится в сообщении канцелярии.

Вместе с тем, по информации источников в МИДе, Эйнат Шлайн, возглавлявшая работу посольства во время последнего инцидента, в Иорданию не вернется.

Оба вышеупомянутых случая привели к резкому росту напряженности в отношениях между двумя странами. Первый инцидент произошел 10 марта 2014 года. 38-летний Раэд Заитар – житель Палестинской автономии, получивший юридическое образование и работавший судьей в Аммане с 2011 года – был убит на переходе Алленби. Согласно сообщениям в израильских СМИ, во время проверки документов он напал на военнослужащего инженерных войск ЦАХАЛа и попытался отнять у него оружие, военнослужащий выстрелил в нападавшего и убил его. На следующий день после инцидента Израиль принес соболезнования правительству и народу Иордании по поводу гибели адвоката.

Второй инцидент произошел 23 июля 2017 года в жилом комплексе при посольстве Израиля в Аммане. Согласно опубликованной информации, иорданский рабочий, который привез мебель, ударил отверткой израильского охранника. Сотрудник посольства несколько раз выстрелил в нападавшего и убил его. Одним из выстрелов был случайно убит владелец квартиры.