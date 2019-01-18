СМИ: Россия считает "невозможным продолжение атак на аэропорт Дамаска"

Выходящее в Лондоне арабское издание "Аль-Кудс аль-Араби" сообщило, что, по сведениям его источников, российские власти заявили израильскому руководству, что считают "невозможным продолжение атак на аэропорт Дамаска".

При этом Москва сообщила о своей готовности полностью реконструировать аэропорт в столице Сирии, переговоры об этом уже ведутся с сирийской стороной, пишет "Аль-Кудс аль-Араби".

Отметим, на этой неделе Дамаск посетила российская делегация, которую возглавлял депутат Госдумы РФ, сопредседатель рабочей группы по реализации соглашения между "Единой Россией" и Партией арабского социалистического возрождения ("Баас") Дмитрий Саблин.

Как сообщаает ТАСС, Асад принял российских гостей в президентском дворце в районе Аль-Мухаджирин Дамаска.

По словам Дмитрия Саблина, Асад подтвердил свою неоднократную позицию о том, что "российские компании будут иметь все преференции" в процессе послевоенного восстановления Сирии.

С россиянами встретился также министр транспорта Сирии Али Хаммуд, который заметил, что аэропорт Дамаска в состоянии удовлетворить потребности пассажиров, несмотря на то, что атаки израильских ВВС причинили ему серьезный ущерб и повредили сирийской аэронавигации в целом.

Напомним, что в ночь на 12 января государственное сирийское информационное агентство SANA сообщило, что самолет израильских ВВС, находившийся в воздухе над Галилейским выступом, выпустил несколько ракет по целям в международном аэропорту Дамаска. В сообщении утверждалось, что восемь ракет якобы были перехвачены силами ПРО, однако один из складов аэропорта был уничтожен в результате попадания ракеты. Официальные структуры в Дамаске сообщали о трех раненых.

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передавал, что в результате атаки был причинен ущерб одному из складов в международном аэропорту Дамаска, "однако на работу самого аэропорта это происшествие никак не повлияло".

Сирийский центр по правам человека (SOHR) утверждал, что целью атаки были склады с оружием в аэропорту Дамаска и в районе Эль-Кисуе. По другим источникам, целью атаки в аэропорту Дамаска были четыре иранских грузовых самолета, три из которых были полностью уничтожены.

Также оппозиционные источники сообщали, что после атаки в больницу была доставлена высокопоставленная персона.

12 января сирийский МИД направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо, обвиняющее Израиль в агрессии по отношении к Сирии. Согласно заявлению внешнеполитического ведомства Сирии, "атака, предпринятая накануне израильскими ВВС, продиктована стремлением продолжить войну в Сирии, поднять боевой дух террористических группировок, а также попыткой израильского правительства избежать внутренних проблем". Аналогичное письмо было направлено и в Совет безопасности ООН. МИД Сирии подчеркнул, что Совбез должен предотвращать подобные нападения и "выполнять решения, касающиеся контроля над Голанскими высотами".





