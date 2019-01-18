Отчет "Бецелем": в 2018 году израильские военные убили 290 палестинских арабов

Израильская пропалестинская правозащитная организация "Бецелем" опубликовала отчет о жертвах вооруженных действий в ходе палестино-израильского противостояния в 2018 году. Этот отчет, опубликованный вечером 17 января, цитируется в пятницу многими арабскими СМИ.

Согласно данным "Бецелем", в 2018 году израильские военные убили 290 палестинских арабов, в том числе 55 несовершеннолетних. Из них 254 (в их числе две женщины и 47 несовершеннолетних) были убиты в секторе Газы, а 34 – на "Западном берегу" (включая "Восточный Иерусалим", то есть арабские кварталы Иерусалима) и двое – "в Израиле" (то есть на территории Израиля, не оспариваемой палестинской администрацией).

"Эти инциденты являются прямым результатом безрассудной израильской политики открытия огня, санкционированной правительством и высшим военным командованием и поддержанной судебной системой", – сказано в отчете "Бецелем".

Организация "Бецелем" утверждает, что среди 254 убитых в секторе Газы "149 не участвовали в боевых действиях, 90 – участвовали, а в отношении еще 15 точных сведений нет". Еще двое были застрелены на израильской территории после нарушения границы. В отчете также сказано, что 190 убитых были участниками демонстраций в рамках так называемого "марша возвращения". "Большинство из них были безоружны и не представляли опасности ни для кого", – заявляет "Бецелем".

Говоря о 34 убитых на "Западном берегу" (в том числе 7 несовершеннолетних), организация "Бецелем" заявляет, что 13 из них были убиты "в ходе акций протеста и инцидентов, связанных с бросанием камней, или вскоре после этого". Упоминается инцидент, когда, по сведениям правозащитников, был убит человек с психическим расстройством, убегавший от солдат. Далее в отчете сказано, что 11 были убиты "во время нападений, попыток атак или якобы имевших место атак против израильских сил безопасности или гражданских лиц". Упоминается инцидент, когда трое палестинских арабов были застрелены по ошибке (по этим фактам ЦАХАЛ проводит расследования).

Упомянута и гибель многодетной матери в результате "каменной атаки" (по этому факту расследование ведет ШАБАК).

В отчет включен и палестинский араб, погибший в результате ракетного обстрела Ашкелона. "Бецелем" признает, что ракет была выпущена из Газы "палестинцами", но не упоминает при этом ХАМАС или какую-либо другую террористическую группировку.

В отчете "Бецелем" сказано о семерых гражданах Израиля, убитых в 2018 году палестинскими арабами, а также о семерых израильских военнослужащих, убитых за тот же период.

Отметим, что министерство здравоохранения Газы, контролируемое ХАМАСом, заявляет, что с 30 марта в ходе "марша возвращения" были убиты 246 жителей сектора (в их числе 44 несовершеннолетних и пять женщин), ранения, травмы и отравления газом получили примерно 26.000 человек (это соответствует данным "Бецелем", так как в отчете правозащитников учтены и погибшие до начала "марша"). ХАМАС в последние месяцы в официальных отчетах, как и "Бецелем", не упоминает о том, что подавляющее большинство убитых были боевиками различных террористических группировок, участвовавшими в провокациях на границе, хотя в первые месяцы противостояния на границе такие заявления делались.

"Бецелем" не упоминает о том, что только в 2018 году по территории Израиля из Газы было выпущено около 1000 ракет. Не упомянуто в отчете и о последствиях "огненного террора" из Газы, вследствие которого на израильской территории были выжжены сотни гектаров полей и лесов. В отчете нет упоминания о том, что в течение года в Иудее и Самарии, в Иерусалиме и других городах Израиля арабскими террористами были осуществлены 32 теракта с применением огнестрельного оружия, взрывных устройств, холодного оружия или транспортных средств. Отчет не содержит осуждения действий арабских террористов, но в нем осуждаются действия израильских военных и политика государства Израиль.





