"Аш-Шарк аль-Аусат": Нетаниягу просил Макрона помочь изгнать ХАМАС из Ливана

Выходящая в Лондоне саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу во время визита в Париж просил президента Франции Эммануэля Макрона использовать свое влияние на Бейрут, чтобы не допустить переезда в Ливан лидеров террористической организации ХАМАС, изгнанных из Катара.

Ранее ливанские СМИ сообщали, что некоторые лидеры суннитского ХАМАСа перебрались в южный Бейрут и пользуются покровительством шиитской "Хизбаллы". В частности, речь шла о Салахе аль-Арури, после освобождения из израильской тюрьме проживавшем в Турции и Катаре.

В публикациях французских СМИ по поводу переговоров Нетаниягу и Макрона отмечалось, что значительное внимание, по инициативе израильского лидера, было уделено проблеме усиления "Хизбаллы" в Ливане и Сирии.

Отметим, что накануне газета "Аш-Шарк аль-Аусат" писала, что руководство палестинской террористической организации ХАМАС, на фоне проблем с продолжением функционирования штаба в Катаре, подало заявку на открытие офиса в Алжире. Согласно указанному источнику, власти Алжира пока не ответили на обращение руководства ХАМАСа.

В публикации отмечалось, что ХАМАС стремится создать ситуацию, при которой у международного сообщества не могло бы возникнуть претензий к какому-либо одному государству по поводу сотрудничества с палестинским "Исламским движением сопротивления". Для этого, помимо офисов в Газе, Ливане, Малайзии и Катаре, ХАМАС пытается открыть офисы в других странах.

Напомним, что после изгнания из Иордании основной зарубежный штаб ХАМАСа находился в Сирии, однако, на фоне гражданской войны в этой стране и неготовности палестинских исламистов поддержать режим Асада или его противников, ХАМАС лишился офиса в Дамаске.

В связи с давлением со стороны США и других партнеров по NATO власти Турции также были вынуждены отказать ХАМАСу в гостеприимстве, и "турецкий штаб", которым руководил Салах аль-Арури, переехал в южный Бейрут, под покровительство "Хизбаллы".

По сведениям "Аш-Шарк аль-Аусат", высокопоставленный представитель ХАМАСа Сами Абу Зухри в настоящее время проживает в Алжире. Он подтвердил, что несколько месяцев назад руководство ХАМАСа подало просьбу об открытии официального штаба в этом североафриканском государстве.

Бывший глава политбюро ХАМАС Халид Машаль пока остается в Катаре, хотя другие лидеры организации покинули эту страну. Не исключено, что Машаль планирует перебраться в Алжир.