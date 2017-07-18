США ввели новые санкции против Ирана за поддержку террора и ракетные испытания

Во вторник, 18 июля, власти США внесли 18 организаций и физических лиц в санкционный список против Ирана.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на госдепартамент и министерство финансов США, в список попали две иранские организации, которые, по сведениям американской администрации, вовлечены в программу создания баллистических ракет. Кроме того, санкции коснулись семи организаций и пяти частных лиц, поддерживающих Корпус стражей Исламской революции. Также в списке оказались "криминальная организация, два иранских бизнесмена и организация, которые организовывали кражу американских и западных компьютерных программ", говорится в заявлении минфина США.

Вечером 17 июля администрация США уведомила Конгресс, что руководство Ирана продолжает соблюдать условия "ядерной сделки". Такого рода отчеты Белый дом, в соответствии с установленной процедурой, обязан подавать законодателям каждые 90 дней. Прошлый такой отчет был подан весной.

Несмотря на заявление о формальном соблюдении Тегераном условий договора, администрация Дональда Трампа уведомила о намерении ввести новые санкции против Ирана за "враждебные действия", непосредственно не связанные с ядерной программой – такие как испытания баллистических ракет, использование патрульных катеров для создания помех свободной навигации в Персидском заливе и поддержка террористических организаций. Об этом сообщал сайт газеты The Washington Post.

Подробно об этом говорили в Вашингтоне на закрытой встрече с представителями аналитических центров советник президента США по безопасности Герберт Макмастер и министр финансов США Стивен Мнучин. Журналисты на эту встречу приглашены не были.

Напомним, что в июне Конгресс США поддержал введение новых санкций против Тегерана. Это решение должно быть утверждено Палатой представителей и президентом США.

КСИР угрожает американским военным

Начальник штаба иранского "Корпуса стражей исламской революции" генерал-майор Мохаммад Бакери заявил, что введение Вашингтоном новых санкций против Ирана создаст дополнительные угрозы для безопасности американских военных в регионе, сообщает агентство Reuters.

По словам Бакери, сравнение КСИР с террористическими группировками "представляет большой риск для Америки, ее баз и вооруженных сил в регионе".

При этом иранский генерал не конкретизировал свои угрозы.

Апрельские тезисы Тиллерсона

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон три месяца назад, сразу после подачи очередного отчета Конгрессу, обвинил власти Ирана в спонсировании терроризма и подверг резкой критике "ядерное соглашение" с Тегераном. Он говорил тогда, что план установления неядерного статуса Ирана терпит неудачу, и подчеркивал: "Эта сделка представляет провальный подход прошлого, что привело нас к нынешней неизбежной угрозе от Северной Кореи". Тиллерсон обвинял иранские власти в "продолжающейся и тревожной провокационной деятельности". "Всеобъемлющая политика Ирана требует от нас бороться с угрозами, исходящими от Ирана, и очевидно, что они многочисленны", – говорил госсекретарь. Он настаивал на том, что Тегеран "продолжает поддерживать жестокий режим Асада в Сирии, затягивая конфликт, в результате которого погибли около полумиллиона сирийцев" (цитируется по публикации ТАСС).

"Иранские ВМС подрывают свободу судоходства в Персидском заливе, преследуя военные корабли США, которые находятся там на законных основаниях. Иран совершал кибератаки против Соединенных Штатов и наших партнеров по Персидскому заливу", – пояснял в апреле госсекретарь США, упомянув также о том, что Иран является "одним из лидеров" среди стран, нарушающих права человека.

Рекс Тиллерсон заявил, что власти Ирана "регулярно отправляют политических оппонентов в тюрьму или казнят их". "Тегеран без достаточных оснований задерживает иностранцев, включая американских граждан, по ложным обвинениям. Несколько американцев считаются пропавшими без вести или несправедливо сидят в иранских тюрьмах", – напоминал Тиллерсон.

"Помимо злоупотреблений на своей территории, Иран представляет угрозу для всего мира", – подчеркивал глава Госдепартамента США. Он напомнил об испытаниях баллистических ракет, которые Иран продолжает разрабатывать в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН. "Доказательства очевидны. Провокационные действия Ирана угрожают Соединенным Штатам, региону и миру", – сказал госсекретарь.

Тиллерсон обвинил власти Ирана в спонсировании террористической деятельности в Сирии, Йемене, Ираке и Ливане, а также в поддержке атак на Израиль. "Иран является ведущим государством – спонсором терроризма в мире, подрывая интересы США в таких странах, как Сирия, Йемен, Ирак и Ливан, продолжая поддерживать атаки против Израиля. Иран несет ответственность за обострение многочисленных конфликтов", – указал он. Тиллерсон подчеркнул, что "несдерживаемый Иран может пойти по тому же пути, что и КНДР".

По мнению главы американского дипломатического ведомства, Иран "экспортирует террор и насилие, дестабилизируя одновременно" несколько стран. Он напомнил, что Тегеран помогает "режиму Асада, который совершает зверские преступления против собственного народа". Шеф американской дипломатии обвинил Иран в "предоставлении оружия, финансировании и подготовке иностранных боевиков", направляющихся в Сирию.

По словам Тиллерсона, Тегеран "оказывает поддержку некоторым иракским военизированным группировкам" через Корпус стражей исламской революции, который "подрывает безопасность в Ираке на протяжении многих лет".

Он также отметил, что Иран "обеспечивает оружием, обучает и финансирует ХАМАС и другие палестинские террористические организации".

"В Йемене Тегеран продолжает поддерживать попытки (мятежников) хуситов свергнуть правительство, предоставляя им военную технику, финансирование и осуществляя их подготовку, тем самым угрожая южной границе Саудовской Аравии", – сказал госсекретарь.

"Иран стоит за террористическими нападениями по всему остальному миру, включая заговор с целью убить (нынешнего главу МИД королевства) Аделя аль-Джубейра, который на тот момент был послом Саудовской Аравии в Соединенных Штатах, – заявил Тиллерсон. – Будь то попытки покушения, поддержка (разработки) оружия массового уничтожения, задействование занимающихся дестабилизацией повстанцев, Иран тратит свои деньги и время на подрыв мира".

Рекс Тиллерсон резко раскритиковал соглашение о мирном характере ядерной программы Ирана. "Ядерные амбиции Ирана представляют огромную угрозу всеобщему миру и безопасности", – сказал он. По мнению госсекретаря, договор "не смог достичь своей цели", лишив Тегеран доступа к ядерным материалам. "Он лишь отсрочил превращение Ирана в ядерное государство", – добавил глава американской дипломатии.

"Вот почему мы считаем, что нам нужно очень внимательно взглянуть на Иран с точки зрения угроз, которые он представляет во всех сферах, в регионе и в мире, а ядерный договор является лишь одним из элементов этого. И поэтому мы собираемся провести полную переоценку самого договора", – подчеркнул госсекретарь США.

Отметим, что в выступлении Рекса Тиллерсона звучали аргументы, неоднократно упоминавшиеся ранее в речах премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу во время его выступлений в ООН и перед американскими политиками.

Новости ракетной программы Ирана

Последняя информация об испытаниях баллистических ракет в Иране поступала в марте этого года. Тогда же сообщалось об испытаниях иранцами новой противотанковой системы. В мае стало известно об испытательном пуске ракеты со сверхмалой иранской подводной лодки, а также об испытаниях торпед в Ормузском проливе.

28 июня постоянный посол Израиля в ООН Дани Данон передал членам Совета безопасности фотографии со спутника, сделанные во время ракетных испытаний в Иране. На них можно увидеть на земле звезду Давида, в центре которой образовался кратер в результате попадания ракеты. Эти спутниковые снимки были сделаны в декабре 2016 года, когда Иран проводил испытания новой ракеты класса земля-земля Qiam. Посол Израиля напомнил, что проведение подобных испытаний является нарушением решения СБ ООН 2231.

В марте этого года кувейтская газета "Аль-Джарида" опубликовала информацию о том, что иранцы построили в Ливане несколько заводов по производству вооружений и передали их под контроль "Хизбаллы". В публикации говорилось, что эти заводы действуют, по меньшей мере, в течение трех последних месяцев и производят ракеты и пусковые установки к ним. "Аль-Джарида" писала, что речь идет о производстве ракет дальностью до 500 км, а также противокорабельных и противотанковых ракет, бронетранспортеров и беспилотных летательных аппаратов (в том числе, ударных БПЛА). В статье утверждалось, что эти вооружения "Хизбалла" испытывала в реальных боевых условиях в Сирии. Судя по имеющимся данным, военными заводами в Ливане управляют специалисты министерства обороны Ирана и Корпуса стражей Исламской революции, ливанское правительство это производство не контролирует и не имеет доступа к выпускаемым вооружениям.

Источник этой информации "Аль-Джарида" не называла. Но, как справедливо отмечала в газете "Гаарец" журналистка Гили Коэн, это кувейтское издание в арабском мире считается рупором Израиля, то есть информация могла быть получена от израильской разведки и передана для публикации в лояльное арабское СМИ.

Предполагается, что строительство военных заводов в Ливане стало ответом Ирана на уничтожение израильтянами похожих заводов в Судане. Авианалеты на суданские заводы в 2012-2015 годах остались без ответа. В случае, если ЦАХАЛ проведет подобную атаку на заводы в Ливане, "Хизбалла" может ответить ракетными ударами по израильской территории, что приведет к новой войне.

По сведениям "Аль-Джариды", на этот раз иранцы предприняли дополнительные меры безопасности, построив военные заводы в Ливане под землей, на глубине более 50 метров. Ни на одном из этих заводов нет полного производственного цикла по созданию какого-либо вида оружия, сборка осуществляется на других предприятиях, говорилось в публикации.

На этом фоне Израиль выражает особую озабоченность действиями, направленными на обеспечение постоянного присутствия иранских военных в Сирии, в том числе на юго-западе этой страны, вблизи израильской границы.