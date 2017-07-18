18 июля 2017 г.
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Ближний Восток

Парламент Ирана утвердил план борьбы с "американским террором"

время публикации: 15:40 | последнее обновление: 15:40 блог версия для печати фото
Парламент Ирана утвердил план борьбы с "американским террором"

Парламент Ирана на заседании, проходившем за закрытыми дверями, утвердил план противостояния "американскому террору". За представленный на их рассмотрение проект проголосовали 212 депутатов, шесть выступили против, один парламентарий воздержался.

Как сообщает государственное телевидение Исламской республики Иран, оглашение итогов голосования депутаты встретили громкими криками "Смерть Америке!"

"Голосование доказало: народ Ирана полон решимости противостоять американским действиям. Администрация США должна осознать, что все ее провокации получат отпор парламента и народа", - заявил председатель парламента Али Лариджани.

Другие депутаты отметили, что сменяющие друг друга администрации придерживаются одного и того же антииранского курса. Однако ни санкции, ни истерия в СМИ не смогли ослабить Иран, который уже 38 лет сопротивляется американской агрессии.

17 июля администрация США уведомила Конгресс, что руководство Ирана продолжает соблюдать условия "ядерной сделки". Такого рода отчеты Белый дом, в соответствии с установленной процедурой, обязан подавать законодателям каждые 90 дней.

Несмотря на заявление о формальном соблюдении Тегераном условий договора, администрация Дональда Трампа уведомила о намерении ввести новые санкции против Ирана за "враждебные действия", непосредственно не связанные с ядерной программой.

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