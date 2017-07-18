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Ближний Восток

CNN: лазерная пушка ВМФ США сбила беспилотник в Персидском заливе

время публикации: 08:47 | последнее обновление: 08:50 блог версия для печати фото
Лазерная пушка для уничтожения БПЛА и катеров

Военно-морской флот США провел в Персидском заливе учения, в ходе которых беспилотный летательный аппарат был сбит лазерной пушкой. Как сообщает телеканал CNN, публикующая видео перехвата, речь идет не об экспериментальном оружии – боевые лазеры находятся на вооружении.

LaWS или боевая лазерная система, установлено на десантном корабле Ponce. С него же был осуществлен запуск БПЛА, выполнявшего роль мишени. В публикации отмечается, что подобные летательные аппараты используют Иран, КНДР, Россия, Китай и другие страны.

"Это оружие точнее пули. Причем оно подходит для борьбы как с воздушными, так и с наземными целями. Лазерная система по-настоящему универсальна, ее можно задействовать против любых целей", - говорит капитан корабля Кристофер Уэллс.

Точность позволяет снизить сопутствующий ущерб. Лазерное оружие бесшумно и "стреляет" со скоростью света. Стоимость системы составляет 40 миллионов долларов. Ей требуется только электричество, поставляемое собственным генератором. Стоимость выстрела, по словам оператора, около одного доллара.

Системы первого поколения способны бороться с относительно медленными целями, такими как БПЛА и катера. Однако ведутся разработки систем, которые смогут перехватывать ракеты. О том, на какой стадии находятся эти разработки, на флоте предпочитают не распространяться.

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