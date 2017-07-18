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Ближний Восток

Ливанская армия начинает операцию на сирийской границе

время публикации: 14:59 | последнее обновление: 15:04 блог версия для печати фото
Ливанская армия начинает операцию на сирийской границе

Выступая 18 июля в парламенте, премьер-министр Ливана Саад аль-Харири сообщил, что вооруженные силы начнут операцию в районе Джуруд Арсаль, на северо-востоке страны.

Операция будет проходить в изолированном горном районе, где укрепились боевики различных группировок, в том числе и "Исламского государства". По словам премьер-министра, она тщательно подготовлена.

Отметим, что с начала гражданской войны в Сирии Ливан принял более миллиона беженцев из соседней страны. Многие из них сосредоточены в долине Бекаа, что приводит к конфликтам.

Террористы регулярно совершают рейды из Сирии, вступая в бой с армией и полицией. Им удалось закрепиться в окрестностях Арсаля – суннитском анклаве в долине, населенной по преимуществу шиитами.

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