В освобожденном от ИГ Мосуле найдена немецкая школьница Линда Венцель

Среди развалин Мосула бойцы правительственных войск Ирака обнаружили 16-летнюю немецкую школьницу Линду Венцель, уроженку города Пульсниц, федеральная земля Саксония, которая бежала из дома и присоединилась к боевикам террористической группировки ИГ.

Девочка находилась в группе женщин-террористок, вооруженных автоматами и обернутых так называемыми "поясами смертников", пишет во вторник, 18 июля, британское издание Мirror.

Год назад Линда сбежала из дома, украв документы своей матери Катрин. Она села на самолет во Франкфурте, добралась до Турции, а затем перешла границу Сирии. Полиция полагает, что школьница влюбилась в мусульманина, с которым познакомилась в интернете, и тот убедил ее присоединиться к террористической группировке.

Власти Германии уже подтвердили личность Линды, которая фигурировала в списке подозреваемых в терроризме, сообщает газета Die Welt со ссылкой на источник в службах безопасности.

Еще находясь на родине, девочка, испытывавшая трудности переходного возраста, перешла в ислам, начала изучать арабский, сменила свою имя на Мариам, приносила в школу Коран и публиковала в социальной сети Facebook свои фото в хиджабе.

Среди обнаруженных в туннеле террористок были гражданки России, Чечни, Турции и Канады.

Напомним, что 12 июля, почти через двое суток после того, как премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади прибыл в Мосул, чтобы объявить об окончательном разгроме "Исламского государства", в городе вновь начались бои с этой террористической группировкой.

Власти призывают не придавать значения локальным инцидентам. По их словам, проводится операция против отдельных боевиков, спрятавшихся в городе после победы над ИГ.

Как сообщают местные жители, джихадисты продолжают удерживать небольшой анклав на берегу Тигра. По их словам, ситуация в городе продолжает оставаться напряженной. 900.000 беженцев, покинувших Мосул, не спешат возвращаться домой.