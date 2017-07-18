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Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 18 июля

время публикации: 07:07 | последнее обновление: 07:07 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 18 июля

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Вторник, 18 июля 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

07:00. Во время операции на территории лагеря беженцев Джилазун в Рамалле произошли столкновения между местными жителями и военными. Брошенным камнем был легко ранен офицер ЦАХАЛа. Пострадавший госпитализирован.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 12 палестинских арабов, 10 из которых разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности, в их числе двое активистов ХАМАСа. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

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Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 17 июля







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