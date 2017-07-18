Саудовская модель в мини-юбке вызвала возмущение: ей грозит арест

Юная саудитка, модель по профессии, оказалась в центре скандала, опубликовав в интернете видеоролик, где она гуляет в мини-юбке по исторической крепости Ушайкир, расположенной в провинции Найдж, примерно в 155 километрах к северу от столицы страны Эр-Рияда.

Этот ролик, который был первоначально опубликован в мобильном приложении Snapchat, вызвал возмущение пользователей, часть из которых призывает арестовать девушку, пишет во вторник, 18 июля, сайт телеканала CBS News.

Отметим, что Найдж является одним из самых консервативных регионов в Саудовской Аравии. Именно здесь в конце XVIII века родился основатель ваххабизма – наиболее жесткой формы суннитского ислама, практикуемой королевской семьей и религиозными институтами страны, напоминает издание.

Официальный агентства новостей Саудовской Аравии пишут, что власти этой исламистской страны намерены наказать девушку, нарушившую строгий дресс-код, требующий от женщины закрывать тело и волосы на публике.

CBS News пока не подтверждает официально подлинность видеоклипа, выложенного в социальной сети Twitter и набравший множество откликов.

В частности популярный писатель Ибрагим аль-Мунаиф, чей микроблог насчитывает более 41.000 читателей, убежден, что нарушение шариатских законов, которое продемонстрировала храбрая модель, приведет страну к хаосу.

О необходимости наказать нарушительницу пишет также новостной сайт Okaz, которй призывает губернатора провинции и местную полицию принять меры. Сайт Sabq сообщает, что данный инцидент расследует "полиция нравов" в сотрудничестве с другими силовыми структурами.