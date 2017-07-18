Турция обвинила Израиль в преступлениях против человечности на Храмовой горе

Вице-премьер Турции Нуман Куртумлуш выступил с резким осуждением решения Израиля на два дня закрыть доступ на Храмовую гору в Иерусалиме. По его словам, речь идет о преступлении против человечности.

"Это преступное ограничение свободы вероисповедания. С точки зрения гуманитарного права, это абсолютно неприемлемо. Действия Израиля в высшей степени оскорбительны", - заявил он.

Святыня была закрыта после теракта, совершенного арабскими гражданами Израиля. Террористы убили двух сотрудников полиции, принадлежащих к друзской общине - Камиля Шанана и Хаиля Сатауи.

Бойцы сил безопасности в ходе преследования ликвидировали нападавших. У них были обнаружены два самодельных пистолета-пулемета "Карл Густав" и еще один пистолет. Все трое оказались полными тезками из города Умм эль-Фахм.

Отношения между Израилем и Турцией были разорваны после перехвата израильскими коммандос парома "Мави Мармара" в пропалестинскими активистами в 2010 году. Несмотря на соглашение о нормализации, они остаются напряженными.