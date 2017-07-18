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Ближний Восток

Джумблат одобряет теракт на Храмовой горе и призывает друзов не служить в ЦАХАЛ

время публикации: 17:41 | последнее обновление: 18:10 блог версия для печати фото
Джумблат одобряет теракт на Храмовой горе и призывает друзов не служить в ЦАХАЛ

Лидер ливанских друзов Валид Джумблат опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter заявление, в котором одобрил теракт на Храмовой горе и призвал израильских друзов не служить в ЦАХАЛ. Он заявил, что восхищается "героями-моджахедами", которые убивают "солдат оккупационной армии", захвативших Иерусалим.

Это заявление вызвало резкое недовольство друзской общины Израиля, пишет во вторник, 18 июля, сайт газеты "Гаарец".

Джумблат также выражает уверенность в том, что металлодетекторы, установленные на входах в Старый город с целью предотвращения терактов, "унижают достоинство паломников".

Напомним, что ранее Джумблат обвинял Израиль в стремлении развалить государства региона и спровоцировать войну между религиозными общинами.

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