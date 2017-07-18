Суннитская коалиция сообщила о разгроме хуситов под Мохой

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники в йеменском командовании, вооруженные силы международно признанного правительства Йемена и суннитская коалиция нанесли ощутимое поражение хуситам.

Армия нанесла внезапный удар у военной базы Халид рядом с приморским городом Моха. Был захвачен стратегический мост и перерезано шоссе между Худейдой и Тайизом.

ВВС коалиции подвергли военную базу Халид массированным ракетно-бомбовым ударам. Уничтожены три склада с вооружениями и боеприпасами. Всего в ходе наступления были убиты девять хуситов и ранены десятки боевиков.

Отметим, что, несмотря на вмешательство Саудовской Аравии и ее союзников в йеменский конфликт, международно признанному правительству не удается достичь перелома. Все его успехи носят локальный характер.

Террористическая группировка "Аль-Каида на Аравийском полуострове" использует конфликт для расширения своих владений. Гуманитарная катастрофа в Йемене вызвала эпидемию холеры.