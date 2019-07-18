КСИР сообщил о захвате иностранного танкера в Персидском заливе

Государственное телевидение Ирана передало в эфир заявление Корпуса стражей Исламской революции, в котором утверждается, что 14 июля у острова Ларк в Персидском заливе КСИР захватил иностранный танкер с миллионом литров нефти и 12 членами экипажа.

Согласно заявлению, танкер принимал на борт приобретенную у контрабандистов нефть. Название танкера не сообщается, однако КСИР отмечает, что корабль был захвачен после того, как подал сигнал бедствия.

Это не оставляет сомнений: речь идет о танкере Riah, который пропал в ночь на 14 июля в районе Ормузского пролива. Он перестал передавать сигналы о своем местоположении сразу после того, как оказался в территориальных водах Ирана.

17 июля пресс-секретарь министерства иностранных дел Исламской республики Иран Аббас Мусави признал, что танкер был отбуксирован в один из иранских портов.

"Иностранный танкер, находившийся в Персидском заливе, столкнулся с технической неисправностью и начал терпеть бедствие. Получив просьбу о помощи, иранская сторона направила буксир, который привел судно на ремонт", - рассказал он, не называя имени корабля.

Однако американская разведка пришла к выводу, что танкер, шедший под флагом Панамы, был захвачен бойцами КСИР, когда находился в международных водах Ормузского пролива. Его отбуксировали на военно-морскую базу Корпуса.

Напомним, что это не первая попытка захвата судна: 10 июля Корпус стражей Исламской революции предпринял в Персидском заливе попытку захвата британского танкера – в ответ на арест иранского танкера в Гибралтаре. Захват был сорван находившимся неподалеку британским эсминцем.

Несколько дней назад США выступили с инициативой создания коалиции для обеспечения свободы мореходства в Персидском заливе. В октябре в Бахрейне пройдет международная конференция, посвященная действиям Ирана в заливе.