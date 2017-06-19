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Ближний Восток

Сирийская армия объявила двухдневное перемирие в Дараа

время публикации: 18 июня 2017 г., 15:02 | последнее обновление: 18 июня 2017 г., 15:02 блог версия для печати фото
В районе города Дараа

Командование вооруженных сил Сирии сообщило о 48-часовом прекращении огня в городе Дараа. Шесть лет назад применение силы против манифестаций в этом населенном пункте стало началом гражданской войны.

Предполагается, что прекращение огня не только приостановит ожесточенные бои, охватившие город в последние дни, но и позволит доставить в Дараа гуманитарную помощь. Однако местные активисты признают – надежды на это немного.

По их словам, даже после заключения соглашений, предусматривающих эвакуацию боевиков из изолированных анклавов гуманитарная помощь туда практически не поступает. Тем более это не будет организовано за двое суток.

Между тем, UNICEF предупреждает, что около 9.000.000 сирийских детей, как в самой Сирии, так и в соседних странах, могут остаться без необходимой помощи. Причина этого – нехватка средств.

Агентство по защите детей сообщило, что запросило 1,4 миллиарда долларов. Однако получено не более 25% этой суммы.

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