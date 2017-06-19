Иран нанес ракетный удар по территории Сирии

Иранское агентство Fars сообщило, что вооруженные силы этой страны вечером 18 июня нанесли ракетный удар по базам террористов, расположенным на востоке Сирии.

Удар был нанесен военнослужащими Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР). Обстрел производился баллистическими ракетами средней дальности. Они были запущены с баз КСИР в провинциях Керманшах и Курдистан и упали в районе сирийского города Дейр эз-Зор.

В сообщении Fars подчеркивается, что ракетный удар является ответом на серию терактов в Тегеране в начале июня.

Согласно сообщению иранского агентства, атаке подверглись командный центр "такфиристов", центры обеспечения террористов в районе Дейр эз-Зор, а также мастерские, в которых производится сборка автомобилей, которые затем используются для террористических нападений, в том числе для атак террористов-смертников.

В заявлении говорится, что имеется информация об успешном поражении целей.





