Ирак выступил с обвинениями в адрес Катара

В ночь на 19 июня истекает двухнедельный ультиматум, предъявленный Саудовской Аравией и Бахрейном проживающим на их территории гражданам Катара. За 14 дней катарцы должны были покинуть эти государства.

Министр иностранных дел Катара шейх Мухаммад бин Абдул Рахман аль-Тани, сообщил, что официальная Доха еще не получила списка жалоб, ставших основой для разрыва отношений. По его словам, этот документ должен был быть передан Кувейту, ставшему посредником.

"Тот факт, что список все еще не предъявлен, свидетельствует о беспочвенности обвинений", - отметил он.

К обвинениям в адрес эмирата присоединился и Ирак. По словам вице-президента Ийяда Алауи, власти Катара пытались расколоть Ирак по общинному принципу. Отметим, что Алауи – светский шиит, пользующийся популярностью и среди суннитов.

"Действия Катара соответствовали иранской политической доктрине: разделить суннитов и шиитов. К сожалению, когда речь идет о Катаре, некоторые арабские страны предпочитают молчать", - заявил политик.