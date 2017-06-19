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Ближний Восток

Аббас распорядился закрыть Управление по делам заключенных

время публикации: 18 июня 2017 г., 18:43 | последнее обновление: 18 июня 2017 г., 19:05 блог версия для печати фото
Аббас распорядился закрыть Управление по делам заключенных

Глава палестинской администрации Махмуд Аббас распорядился закрыть Управление по делам заключенных, которое до сегодняшнего дня возглавлял министр Исса Караке. Об этом сообщила выходящая в секторе Газы газета "Ар-Рисаала" со ссылкой на источники в Рамалле.

По информации этого издания, Махмуд Аббас распорядился передать работу с заключенными и теми, кто отбыл наказание в израильских тюрьмах, в ведение министерства внутренних дел.

В публикации говорится, что Управление по делам заключенных было закрыто под давлением США и с тем, чтобы доказать серьезность намерений администрации Аббаса вернуться за стол переговоров с Израилем.

Своему окружению Махмуд Аббас объяснил это как шаг, необходимый для сокращения бюджетных расходов.

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