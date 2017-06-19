Глава палестинской администрации Махмуд Аббас распорядился закрыть Управление по делам заключенных, которое до сегодняшнего дня возглавлял министр Исса Караке. Об этом сообщила выходящая в секторе Газы газета "Ар-Рисаала" со ссылкой на источники в Рамалле.

По информации этого издания, Махмуд Аббас распорядился передать работу с заключенными и теми, кто отбыл наказание в израильских тюрьмах, в ведение министерства внутренних дел.

В публикации говорится, что Управление по делам заключенных было закрыто под давлением США и с тем, чтобы доказать серьезность намерений администрации Аббаса вернуться за стол переговоров с Израилем.

Своему окружению Махмуд Аббас объяснил это как шаг, необходимый для сокращения бюджетных расходов.