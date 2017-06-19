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Ближний Восток

ПНА добивается признания Пещеры праотцов палестинским объектом культурного наследия UNESCO

время публикации: 18 июня 2017 г., 14:17 | последнее обновление: 18 июня 2017 г., 14:38 блог версия для печати фото
ПНА добивается признания Пещеры праотцов палестинским объектом культурного наследия UNESCO

Пресс-служба генерального секретаря ООН сообщила, что Антониу Гутерреш не собирается вмешиваться в спор вокруг внесения Пещеры патриархов и Старого города в Хевроне в список объектов всемирного наследия UNESCO, которым грозит уничтожение.

"Нам хотелось бы, чтобы подобные проблемы решались при помощи двустороннего диалога. Но, в принципе, этот вопрос находится в юрисдикции UNESCO", - заявил глава пресс-службы генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Решение о внесении обоих объектов в список продвигает палестинская миссия при UNESCO. Предполагается, что оно будет вынесено на рассмотрение комиссии по наследию, которая в Кракове в первой половине июля. "Государство Палестина" является полноправным членом этой организации.

О планах палестинцев присвоить пещеру сообщил сайт Ynet. Согласно публикации, вторую по значимости святыню иудаизма, где захоронены Авраам, Ицхак, Яаков, Сарра, Ривка и Лея, пытаются перехватить с помощью фальшивых новостей.

Чтобы убедить комиссию, что памятнику, возведенному задолго до появления в Хевроне арабов, грозит уничтожение, палестинцы заявили, что «оккупационные власти» используют бетон для реставрации. Фактически он использовался при ремонте, согласованном с мусульманских Вакфом.

Представитель Израиля при UNESCO Кармель Шама-Коэн заявил, что речь идет о ведении войны против Израиля – другими средствами, и сравнил обвинения в разрушении гробницы с кровавым наветом. Он напомнил, что Израиль обеспечивает мусульманам доступ к гробнице Авраама, которого последователи ислама считают и своим праотцом.

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