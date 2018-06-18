ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по инфраструктуре террора к востоку от Хан-Юниса

Около 20:00 источники в секторе Газы сообщили, что ЦАХАЛ нанес удар по военному объекту к востоку от Хан-Юниса.

В твиттере "Палестинского информационного центра" говорилось, что удары были нанесены с воздуха по объекту, на котором уже не было людей. Другие источники писали, что атакованный объект принадлежал "Исламскому джихаду", и он был обстрелян из артиллерийских орудий.

Об убитых или причиненном материальном ущербе не сообщается.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что ВВС нанесли удар по инфраструктуре террора ХАМАСа после того, как рядом с атакованным объектом группа поджигателей совершила запуск шариков с легковоспламеняющимся веществом.

Ранее ВВС ЦАХАЛа неоднократно открывали предупредительный огонь по группам поджигателей в Газе, в том числе по их транспортным средствам. В воскресенье, 17 июня, были уничтожены два автомобиля руководителей террористических групп.





