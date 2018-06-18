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Ближний Восток

Бомба на презервативе: самый дешевый вариант для воздушной атаки Израиля

время публикации: 08:16 | последнее обновление: 08:28 блог версия для печати фото
Запуск конструкции с территории Газы. 17 июня 2018 года
Запуск конструкции с территории Газы. 17 июня 2018 года
Запуск конструкции с территории Газы. 17 июня 2018 года
ВСЕ ФОТО

Боевики-поджигатели из сектора Газы стремятся удешевить летающие конструкции, с помощью которых на территорию Израиля доставляются емкости с горящей легковоспламеняющейся смесью и контейнеры со взрывчатыми веществами.

Кроме того, боевиками ставится задача малозаметности летающих конструкций.

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В последние дни всё чаще фиксируются запуски из Газы "шаров-бомб" или "огненных шаров", которые представляют собой несколько презервативов, наполненных гелием, к которым привязывают ту или иную "боевую часть".

Каждый такой "шарик" может поднять в воздух 10-15 грамм дополнительной нагрузки. Презервативы в этом плане эффективней обычных надувных шариков, так как они легче. "Боевая часть" обычно самая простая: фитиль и небольшая емкость с легковоспламеняющимся и/или взрывчатым веществом на неперегорающей нити.

Себестоимость такой конструкции – несколько шекелей, если использовать самые дешевые китайские презервативы. Презервативы прозрачны, их сложнее заметить, чем раскрашенные шары или воздушных змеев.

Благодаря устойчивому западному ветру в районе Газы, такая конструкция, выпущенная недалеко от восточной границы сектора, почти неминуемо достигнет израильской территории. Ее падение может привести к сильному пожару, несмотря на то, что она несет немного горючей жидкости.

Боевики также продолжают использовать обычные воздушные шарики большого размера и воздушных змеев. Причем зачастую они применяют подарочные шарики с изображениями и надписями, привлекающими детей. Некоторые воздушные змеи, запускаемые из Газы, в последние дни делают в форме "звезд Давида".



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