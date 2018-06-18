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Ближний Восток

"Гаарец": США на арабские деньги хотят построить порт и электростанции для Газы

время публикации: 07:25 | последнее обновление: 08:24 блог версия для печати фото
Принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и Дональд Трамп
Джаред Кушнер
Джейсон Гринблатт

В рамках новой американской мирной инициативы администрация Дональда Трампа обратится к арабским государствам Персидского залива с предложением инвестировать сотни миллионов долларов в проекты, направленные на улучшение качества жизни в секторе Газы, пишут политические обозреватели Амир Тивон и Амос Арэль в газете "Гаарец".

Согласно указанному источнику, Белый дом рассчитывает привлечь для проектов в Газе инвестиции в размере от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов.

В частности, в рамках этого плана рассматриваются следующие перспективные проекты: строительство около Эль-Ариша на Синайском полуострове (Египет) электростанции, которая будет обеспечивать энергией сектор Газы, строительство в Газе морского порта, создание в Газе электростанции на солнечной энергии.

"Гаарец" пишет, что на этой неделе советник и зять президента США Джаред Кушнер и специальный посланник американского президента на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт планируют обсудить эти проекты с лидерами Катара, Саудовской Аравии, Египта, Иордании и Израиля.

В Вашингтоне рассчитывают, что начало реализации этого плана позволит урегулировать ситуацию вокруг Газы и даст позитивный импульс всеобъемлющему мирному плану Трампа, детали которого пока не публикуются.

Источник "Гаарец" сообщает, что в Белом доме считают неотложной задачу обеспечения Газы электроэнергией, но рассчитывают, что финансировать реализацию этого проекта будут спонсоры из богатых стран Персидского залива.

Примечательно, что эта публикация появилась в "Гаарец" на следующий день после того, как в израильских и арабских СМИ была опубликована информация о поддержке командованием военно-морских сил Израиля идеи строительства рядом с побережьем Газы искусственного острова, через который будут осуществляться поставки грузов в сектор. Напомним, что с такой инициативой ранее выступал министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац. Министр обороны Авигдор Либерман это предложение не поддерживал.



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