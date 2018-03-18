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Ближний Восток

ХАМАС: израильские самолеты выпустили 13 ракет по целям в Газе

время публикации: 06:46 | последнее обновление: 06:59 блог версия для печати фото
ХАМАС: израильские самолеты выпустили 13 ракет по целям в Газе
ХАМАС: израильские самолеты выпустили 13 ракет по целям в Газе
ХАМАС: израильские самолеты выпустили 13 ракет по целям в Газе

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля в ночь на воскресенье, 18 марта, нанесли удар по цели в секторе Газы. Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, атаке подвергся объект террористической организации ХАМАС в центральной части сектора.

"Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАСу, сообщает, что израильские боевые самолеты выпустили 13 ракет по учебным базам "Бригад Изаддина аль-Касама", расположенным в районах Салах ад-Дин (около бывшего еврейского поселения Нецарим, к югу от города Газа), Тунис (восточнее квартала Зейтун, на южной окраине города Газа) и к востоку от Газы. Во время этой атаки в небе были замечены израильские разведывательные беспилотные самолеты.

В сообщении ПИЦ сказано, что боевики вели огонь по израильским самолетам. Но откуда стреляли и из какого оружия, неясно.

Сообщается также, что в результате авиаударов пострадали жилые дома, однако о пострадавших сведений не поступало.

Агентство Safa, офис которого находится в Газе, передает, что в результате авианалета причинен значительный ущерб.

Как отмечает армейская пресс-служба, дейстия ВВС стали реакцией на инцидент, происшедший накануне (17 марта), когда возле забора безопасности на границе с сектором Газы сработало самодельное взрывное устройство, заложенное палестинскими боевиками. В результате взрыва никто не пострадал.

В ответ танки ЦАХАЛа обстреляли наблюдательный пункт ХАМАСа. По данным палестинских СМИ, в результате обстрела был легко ранен один человек.

Израиль возлагает на ХАМАС ответственность за все, что происходит в секторе Газы, поскольку именно эта организация контролирует Газу с июня 2007 года.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 18 марта 2018 г.
ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в секторе Газы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 марта 2018 г.
Взрыв на границе с сектором Газы; в ответ ЦАХАЛ обстрелял наблюдательный пункт ХАМАСа
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 марта 2018 г.
После попытки диверсии на границе Газы ЦАХАЛ обстрелял позиции боевиков ХАМАСа







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