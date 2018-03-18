ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в секторе Газы

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля в ночь на воскресенье, 18 марта, нанесли удар по цели в секторе Газы.

Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, атаке подвергся объект террористической организации ХАМАС в центральной части сектора.

Информация из палестинских источников о пострадавших в результате израильского авиудара не поступала.

Как отмечает армейская пресс-служба, дейстия ВВС стали реакцией на инцидент, происшедший накануне, когда возле забора безопасности на границе с сектором Газы сработало самодельное взрывное устройство, заложенное палестинскими боевиками. В результате взрыва никто не пострадал.

В ответ танки ЦАХАЛа обстреляли наблюдательный пункт ХАМАСа. По данным палестинских СМИ, в результате обстрела был легко ранен один человек.

Израиль возлагает на ХАМАС ответственность за все, что происходит в секторе Газы, поскольку именно эта организация контролирует Газу с июня 2007 года.