18 мая 2017 г.
последняя новость: 10:06
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:03 "Аль-Джазира": информация, переданная Трампом России, поступила из Иордании
07:02 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 18 мая
06:51 CNN: "Исламское государство" формирует подразделение химических войск в Сирии и Ираке
01:19 Российский турист арестован в Турции за попытку кражи денег в отеле
17:33 ШАБАК и ЦАХАЛ задержали террористов из Шхема, планировавших теракт в Элон Море
15:26 Теракт в лагере беженцев на севере Иордании
15:03 Шииты перерезали пути снабжения ИГ в районе Мосула
14:21 ООН требует расследовать сообщения о крематории в Сирии
12:56 Бывший глава МВД Египта скрылся от правосудия
12:17 В Бейруте проходит первая в арабском мире неделя гордости
Ближний Восток

CNN: "Исламское государство" формирует подразделение химических войск в Сирии и Ираке

время публикации: 06:51 | последнее обновление: 07:52 блог версия для печати фото
CNN: "Исламское государство" формирует подразделение химических войск в Сирии и Ираке
CNN: "Исламское государство" формирует подразделение химических войск в Сирии и Ираке
CNN: "Исламское государство" формирует подразделение химических войск в Сирии и Ираке

Разведка США располагает данными о формировании "Исламским государством" на территории Сирии, недалеко от границы с Ираком, специального подразделения химических войск, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего сохранить анонимность.

В состав этого подразделения входят специалисты по химическому оружию, воевавшие на стороне ИГ в Ираке и Сирии, которые ранее не действовали вместе, отмечается в публикации.

Это подразделение формируется в приграничном районе, расположенном между сирийским городом Маядин и иракским городом Аль-Каим, на территории, контролируемой ИГ, отмечает CNN. Оба города находятся в долине реки Евфрат.

По оценке американской разведки, в этом районе могут находиться тысячи боевиков ИГ. Там же может скрываться лидер этой террористической организации Абу Бакр аль-Багдади. После того, как Ракка стала подвергаться регулярным авиаударам, "столица ИГ" фактически переместилась в данный район.

В сообщении CNN не приводится оценка арсенала химического оружия, которым на сегодняшний день может располагать ИГ.

Напомним, что 4 апреля 2017 года в результате авиаудара и последующего химического заражения местности в Хан Шейхуне, в провинции Идлиб, погибли около 90 человек (в их числе до 30 детей), примерно 560 были госпитализированы с отравлениями, ранениями и травмами. США возложили ответственность за эту химическую атаку на режим Башара Асада. Минобороны РФ утверждало, что сирийская авиация разбомбила склад химоружия, принадлежавший террористам, и это привело к заражению местности. Тогда же приводились сведения о том, что боевики ИГ вывозили химоружие с этих складов к иракской границе. Позже Москва заявляла, что необходимо тщательное расследование происшедшего до выдвижения каких-либо версий и обвинений.

13 апреля сирийское государственное агентство SANA опубликовало заявление командования армии Сирии о том, что западная коалиция якобы нанесла авиаудар в районе Джалта, в мухафазе Дир аз-Зур (долина Евфрата, в нескольким десятках километров от Маядина), разбомбив склад химоружия ИГ, в результате чего погибли сотни людей, большинство из которых – гражданские лица. Никаких доказательств этой информации Дамаском опубликовано не было. США опровергали эти утверждения, обвиняя режим Асада в распространении заведомой дезинформации.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 апреля 2017 г.
Оценка израильской армии: у Асада есть несколько тонн боевых отравляющих веществ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 апреля 2017 г.
ОЗХО подтвердила применение зарина в Хан Шейхуне
// NEWSru.co.il // В мире // 15 апреля 2017 г.
Глава МИД РФ не верит, что в Сирии осталось 700 тонн химического оружия
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 15 апреля 2017 г.
Беглый сирийский генерал: режим Асада сохранил 700 тонн химического оружия
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 14 апреля 2017 г.
Дамаск не привел доказательств авиаудара западной коалиции по складу химоружия
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 13 апреля 2017 г.
Международная коалиция: сообщения об авиаударе по химскладу – намеренная дезинформация
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 13 апреля 2017 г.
Сирия сообщила о сотнях погибших при ударе коалиции по складу химического оружия ИГ







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 18 мая 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017