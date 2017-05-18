CNN: "Исламское государство" формирует подразделение химических войск в Сирии и Ираке

Разведка США располагает данными о формировании "Исламским государством" на территории Сирии, недалеко от границы с Ираком, специального подразделения химических войск, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего сохранить анонимность.

В состав этого подразделения входят специалисты по химическому оружию, воевавшие на стороне ИГ в Ираке и Сирии, которые ранее не действовали вместе, отмечается в публикации.

Это подразделение формируется в приграничном районе, расположенном между сирийским городом Маядин и иракским городом Аль-Каим, на территории, контролируемой ИГ, отмечает CNN. Оба города находятся в долине реки Евфрат.

По оценке американской разведки, в этом районе могут находиться тысячи боевиков ИГ. Там же может скрываться лидер этой террористической организации Абу Бакр аль-Багдади. После того, как Ракка стала подвергаться регулярным авиаударам, "столица ИГ" фактически переместилась в данный район.

В сообщении CNN не приводится оценка арсенала химического оружия, которым на сегодняшний день может располагать ИГ.

Напомним, что 4 апреля 2017 года в результате авиаудара и последующего химического заражения местности в Хан Шейхуне, в провинции Идлиб, погибли около 90 человек (в их числе до 30 детей), примерно 560 были госпитализированы с отравлениями, ранениями и травмами. США возложили ответственность за эту химическую атаку на режим Башара Асада. Минобороны РФ утверждало, что сирийская авиация разбомбила склад химоружия, принадлежавший террористам, и это привело к заражению местности. Тогда же приводились сведения о том, что боевики ИГ вывозили химоружие с этих складов к иракской границе. Позже Москва заявляла, что необходимо тщательное расследование происшедшего до выдвижения каких-либо версий и обвинений.

13 апреля сирийское государственное агентство SANA опубликовало заявление командования армии Сирии о том, что западная коалиция якобы нанесла авиаудар в районе Джалта, в мухафазе Дир аз-Зур (долина Евфрата, в нескольким десятках километров от Маядина), разбомбив склад химоружия ИГ, в результате чего погибли сотни людей, большинство из которых – гражданские лица. Никаких доказательств этой информации Дамаском опубликовано не было. США опровергали эти утверждения, обвиняя режим Асада в распространении заведомой дезинформации.





