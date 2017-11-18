"Аль-Раи": "Хизбалла" повысила свою боеготовность до высшего уровня

Газета "Аль-Раи", выходящая в Кувейте, сообщила в субботу, 18 ноября, что "Хизбалла" повысила свою боеготовность на ближайшие 48 часов до максимального уровня в свете возможных угроз, в том числе – из Израиля.

Силы "Хизбаллы", расположенные как на границе Ливана, так и внутри страны, находятся в состоянии повышенной готовности к любым инцидентам, несмотря на то, что руководство организации убеждено в том, что "Израиль не развяжет войну ни в ближайшее время, ни в будущем".

Согласно информированным источникам издания, иранское оружие, предназначенное "Хизбалле", не было доставлено в Ливан через Сирию, а осталось на сирийской территории, так как "ливано-сирийский фронт стал единым фронтом, нацеленным на Израиль в следующей войне".

Газета также отмечает, что в Ливане, по просьбе правительства Асада, находятся тысячи боевиков "Хизбаллы".

Напомним, 10 ноября лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла, выступая с очередным видеообращением, транслировавшимся телеканалом "Аль-Манар", заявил, что "Саудовская Аравия попросила Израиль атаковать Ливан, посулив за это миллиарды".

Насралла подчеркнул в своем обращении, что речь идет "не о предположении, а о полученной информации". Он заметил также, что считает такое развитие событий маловероятным, поскольку "Израилю известно, что цена войны может быть очень высока".

Отметим, что в начале ноября профессор Хайфского университета Амация Барам, специалист по Ближнему Востоку, комментируя события в Ливане, сказал: "Хизбалла" вряд ли постарается устроить какую-либо провокацию и вовлечь Израиль в войну против Ливана из-за текущего кризиса. Для ливанской группировки очевидно, что израильский ответный удар по Ливану приведет к разрушительным последствиям для этой страны".





