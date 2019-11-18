"Аль-Маядин": обстрел Тель-Авива из Газы 12 ноября осуществили боевики "Комитетов народного сопротивления"

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", опубликовал видеозапись ракетного обстрела Тель-Авива, осуществленного 12 ноября 2019 года боевиками группировки "Бригады Насера Салах ад-Дина" (военное крыло "Комитетов народного сопротивления").

В сообщении "Аль-Маядин" сказано, что это видео предоставлено "Комитетами". При этом утверждается, что "Бригады Насера Салах ад-Дина" в ходе недавнего противостояния с ЦАХАЛом в Газе выпустили по израильской территории десятки ракет, поддержав "Бригады Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада"), в отличие от боевиков ХАМАСа и ФАТХа.

При этом "Бригады Насера Салах ад-Дина" заявляют, что впервые ракета, созданная инженерами "Комитетов", достигла Тель-Авива.

Напомним, что 12 ноября в результате обстрелов террористами из Газы центральных районов Израиля никто не пострадал. Судя по имеющейся информации, все ракеты, летевшие в сторону Тель-Авива, были сбиты системой ПРО "Железный купол".

Ранее о том, что боевики "Комитетов народного сопротивления" располагают ракетами, способными пролететь 50-70 км (расстояние от Газы до Тель-Авива), не сообщалось.

На прошлой неделе источники в Газе передавали, что в ночь на 15 ноября ВВС ЦАХАЛа атаковали на юге сектора Газы не только объекты "Бригад Аль-Кудса", но и объект "Бригад Насера Салах ад-Дина" в районе Абу Атайя. Очевидно, ЦАХАЛ располагал разведданными о причастными боевиков "комитетов" к ракетным обстрелам израильской территории.





