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Ближний Восток

"Аш-Шарк аль-Аусат": Россия отодвинет Иран и "Хизбаллу" от границ Израиля

время публикации: 11:06 | последнее обновление: 11:40 блог версия для печати фото
Сергей Шойгу в Израиле. 16 октября 2017 года
Район сирийско-израильской границы
СМИ: Россия отодвинет Иран и "Хизбаллу" от границ Израиля

Выходящая в Лондоне саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на "источники в Тель-Авиве" пишет, что в ходе визита в Израиль министра обороны России Сергея Шойгу был затронут вопрос о присутствии иранского Корпуса стражей Исламской революции и ливанской "Хизбаллы" в районе израильско-сирийской границы.

По сведениям "Аш-Шарк аль-Аусат", представители израильского руководства призвали Россию не допустить иранского присутствия в 40-километровой приграничной зоне. Российский министр нашел это требование чрезмерным, но согласился расширить полосу с 5 до 10-15 километров.

В министерстве обороны РФ и в руководстве Израиля эту публикацию пока не комментируют. Но она цитируется многими израильскими СМИ.

Министр обороны России Сергей Шойгу находился с визитом в Израиле 16-17 октября. Он принял участие в переговорах с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом и премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Известно, что тема озабоченности Израиля по поводу присутствия КСИР и "Хизбаллы" около израильских границ поднималась в ходе этих переговоров неоднократно. Однако ни о каких решениях по данному вопросу официальные источники не сообщали.

Пресс-служба главы правительства Израиля сообщала, что в ходе встречи обсуждались попытки Ирана создать военные базы в Сирии. При этом Нетаниягу заявил, что Израиль не допустит создания таких баз. На встрече также был поднят вопрос о "ядерном соглашении" с Ираном. Нетаниягу подчеркнул, что, если условия договора не будут изменены, в течение 8-10 лет у Ирана появится арсенал ядерного оружия.

Либерман в ходе одной из встреч с Шойгу сказал: "Мы не станем вмешиваться во внутренние дела Сирии, но при этом мы не позволим Ирану и "Хизбалле" превратить Сирию в форпост против Израиля и не допустим передачу высокотехнологичного оружия из Ирана через Сирию в Ливан".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 октября 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 октября 2017 г.
В Израиль прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу







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