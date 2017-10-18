18 октября 2017 г.
последняя новость: 09:18
Подробности смерти Марьянова
На что тратят деньги богатые
Армен Джигарханян подает на развод
О пользе черники и вреде очков
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:41 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 18 октября
07:14 ЦАХАЛ и ШАБАК закрыли 8 палестинских СМИ в связи с подстрекательством
07:05 Палестинская полиция задержала двух израильтянок, ехавших в лагерь беженцев аль-Маари
06:01 Профессор Зисер: Халид Машаль идет путем Арафата и рассчитывает возглавить ООП
17:02 При обвале шахты в Турции погибли пятеро шахтеров
15:12 Иракская армия выбила курдов из Киркука, СМИ сообщают об иранском следе
11:55 Российский корабль "Вице-адмирал Кулаков" вернулся в восточное Средиземноморье
09:48 Вспышка света в небе над Дубаем может оказаться российским спутником
06:50 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 17 октября
05:08 Пентагон сообщил об уничтожении десятков боевиков ИГ в Йемене
гЮЦПСГЙЮ...
Ближний Восток

ЦАХАЛ и ШАБАК закрыли 8 палестинских СМИ в связи с подстрекательством

время публикации: 07:14 | последнее обновление: 07:39 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ и ШАБАК закрыли 8 палестинских СМИ в связи с подстрекательством
ЦАХАЛ и ШАБАК закрыли 8 палестинских СМИ в связи с подстрекательством
ЦАХАЛ и ШАБАК закрыли 8 палестинских СМИ в связи с подстрекательством

Подразделения Армии обороны Израиля, совместно с Общей службой безопасности (ШАБАК) и сотрудниками гражданской администрации ЦАХАЛа провели в ночь на среду, 18 октября, широкомасштабную операцию против палестинских средств массовой информации, подозреваемых в подстрекательстве к террору.

В ходе операции, в которой принимали участие региональные бригады Самарии, Биньямина, Эциона и Иудеи, были закрыты 8 станций вещания и студий, обслуживающих такие СМИ, как телекомпании "Аль-Кудс" и "Аль-Акса", объявленные вне закона приказом командующего Центральным округом.

Из офисов были изъяты оборудование и документы. Кроме того, два человека были задержаны по подозрению в подстрекательстве к террору.

В пресс-службе ЦАХАЛа подчеркнули, что операция является частью комплексного подхода к борьбе с террором, которую ведут израильские службы безопасности.

Помимо этого, минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 18 палестинских арабов, которые разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Напомним, что накануне состоялось заседание военно-политического кабинета Израиля, которое было посвящено примирению ФАТХ и ХАМАС. На заседании было принято решение не возвращаться за стол переговоров с палестинцами до тех пор, пока не будет расформировано боевое крыло ХАМАС.

По окончании заседания, которое продолжалось более двух часов, пресс-служба канцелярии главы правительства распространила заявление, где перечислены все условия, выдвигаемые Израилем для продолжения переговоров с ПА.

Мирные переговоры смогут начаться только после того, как палестинская администрация возьмет на себя полную ответственность за безопасность в секторе Газы и работу пограничных переходов, а палестинские службы безопасности станут предотвращать контрабанду оружия в палестинский анклав. Кроме того, палестинские силы безопасности должны уничтожить террористическую инфраструктуру, созданную ХАМАС в Иудее и Самарии.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 октября 2017 г.
Израиль огласил условия для возобновления переговоров с ПА
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 31 августа 2017 г.
Закрытие хевронской "Свободы". Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 31 августа 2017 г.
ЦАХАЛ закрыл за подстрекательство радиостанцию "Маяк свободы" в Хевроне
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 ноября 2015 г.
ЦАХАЛ и ШАБАК "закрыли" еще одну экстремистскую радиостанцию в Хевроне
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 ноября 2015 г.
В Хевроне закрыта радиостанция, получавшая деньги от ХАМАС







  Rating@Mail.ru  
Среда, 18 октября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017