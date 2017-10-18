ЦАХАЛ и ШАБАК закрыли 8 палестинских СМИ в связи с подстрекательством

Подразделения Армии обороны Израиля, совместно с Общей службой безопасности (ШАБАК) и сотрудниками гражданской администрации ЦАХАЛа провели в ночь на среду, 18 октября, широкомасштабную операцию против палестинских средств массовой информации, подозреваемых в подстрекательстве к террору.

В ходе операции, в которой принимали участие региональные бригады Самарии, Биньямина, Эциона и Иудеи, были закрыты 8 станций вещания и студий, обслуживающих такие СМИ, как телекомпании "Аль-Кудс" и "Аль-Акса", объявленные вне закона приказом командующего Центральным округом.

Из офисов были изъяты оборудование и документы. Кроме того, два человека были задержаны по подозрению в подстрекательстве к террору.

В пресс-службе ЦАХАЛа подчеркнули, что операция является частью комплексного подхода к борьбе с террором, которую ведут израильские службы безопасности.

Помимо этого, минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 18 палестинских арабов, которые разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Напомним, что накануне состоялось заседание военно-политического кабинета Израиля, которое было посвящено примирению ФАТХ и ХАМАС. На заседании было принято решение не возвращаться за стол переговоров с палестинцами до тех пор, пока не будет расформировано боевое крыло ХАМАС.

По окончании заседания, которое продолжалось более двух часов, пресс-служба канцелярии главы правительства распространила заявление, где перечислены все условия, выдвигаемые Израилем для продолжения переговоров с ПА.

Мирные переговоры смогут начаться только после того, как палестинская администрация возьмет на себя полную ответственность за безопасность в секторе Газы и работу пограничных переходов, а палестинские службы безопасности станут предотвращать контрабанду оружия в палестинский анклав. Кроме того, палестинские силы безопасности должны уничтожить террористическую инфраструктуру, созданную ХАМАС в Иудее и Самарии.





