США закрывают консульство в Восточном Иерусалиме

Государственный секретарь США Майк Помпео объявил в четверг, 18 октября, что консульство, расположенное в Восточном Иерусалиме и обслуживавшее до настоящего момента жителей Палестинской автономии, будет объединено с посольством США в Иерусалиме.

"Это решение является частью наших общих усилий по повышению эффективности и продуктивности нашей работы", - цитирует Помпео агентство Reuters.

Глава госдепартамента заверил, что новый "палестинский отдел", который будет создан при посольстве в Иерусалиме, будет оказывать весь спектр услуг жителям Западного берега, сектора Газы и арабских кварталов Иерусалима.

По словам Помпео, этот шаг является частью усилий администрации Дональда Трампа по поддержанию мира между Израилем и палестинцами.

Решение Госдепартамента США было встречено с негодованием в Рамалле. Уже спустя несколько минут после заявления Помпео его прокомментировал генеральный секретарь исполкома ООП Саиб Арикат. Он объявил, что администрация Дональда Трампа дала понять, что она усвоила официальный израильский нарратив и не поддерживает принцип "два государства для двух народов". По словам Ариката, США лишились права выступать посредниками на переговорах между Израилем и палестинцами.