На границе Газы прошел самый малочисленный за последние месяцы "марш"

В пятницу, 18 октября, во второй половине дня, на границе сектора Газы прошел очередной, 79-й этап "марша возвращения". На этот раз он проходил под лозунгом "Долой урегулирование" и был приурочен к восьмой годовщине "сделки Шалита".

Несмотря на то, что накануне так называемый Верховный национальный совет марша возвращения, в который входят представители всех "фракций", хотя фактически он управляется ХАМАСом, призвал жителей Газы выйти на массовую акцию протеста, нынешний "марш" стал самым малочисленным за последние месяцы. В нем приняли участие около 4500 активистов.

Были зафиксированы несколько очагов беспорядков. Участники акции швыряли камни, бутылки с зажигательной смесью и взрывные устройства в сторону израильских военнослужащих. Пострадавших среди израильтян нет.

Силы Армии обороны Израиля использовали средства для разгона демонстраций и открывали огонь в случаях, предусмотренных инструкциями.

"Палестинский информационный центр" сообщил, что в результате действий израильских военнослужащих пострадали 69 участников "мара"; 26 из них были ранены, остальные, судя по всему, либо получили травмы, либо – отравления слезоточивым газом.

Накануне "марша" ЦАХАЛ ввел дополнительные меры безопасности на границе Газы. В командовании ЦАХАЛа подчеркивают, что армия будет жестко реагировать на любые провокации. ХАМАС подчеркивает, что продолжит действия, направленные на освобождение всех заключенных израильских тюрем, осужденных за террор, называя обмен Гилада Шалита на более чем тысячу террористов одной из своих наиболее значительных побед над израильтянами.





