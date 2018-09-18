Минобороны РФ: ПВО Сирии сбили российский Ил-20, "израильтяне подставили его под огонь"

Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российский Ил-20 сбили силы ПВО Сирии, передает агентство "Интерфакс". Ведомство считает, что его подставили под удар самолеты Израиля. В результате погибли 15 российских военнослужащих.

"Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", — сказал Конашенков.

По словам генерала Конашенкова, 17 сентября около 22:00 часов четыре F-16 военно-воздушных сил Израиля нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в районе города Латакия. "Заход на цели осуществлялся на малой высоте со стороны Средиземного моря", — сказал он.

"Израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе. Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата Auvergne и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России", — заявил Конашенков.

РИА Новости и ТАСС приводят слова представителя минобороны РФ о том, что пилоты израильских F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты пять километров. "Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию", — говорится в публикации.

Как отметили в министерстве обороны РФ, израильская сторона не предупреждала Россию о готовящихся ударах по Сирии. "О планируемой операции Израиль командование российской группировки войск в Сирии не предупреждал. По "горячей линии" уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону", — сказал Конашенков.

Поисково-спасательная операция в районе крушения Ил-20 продолжается.

Как сообщалось, российский самолет-разведчик Ил-20 с военнослужащими на борту пропал над Средиземным морем около 23:00 по московскому времени 17 сентября в 35 км от побережья Сирии во время ударов израильской авиации по сирийской территории и пусков ракет с французского военного корабля.

По последним данным военного ведомства, в результате инцидента погибли 15 российских военных.

"Интерфакс" также приводит следующие слова Игоря Конашенкова: "Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия... Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства".

Официальный Дамаск пока никаких комментариев не дает.

Власти Израиля также пока не комментируют эту информацию.

Вечером 17 сентября сирийское телевидение сообщило о взрывах в прибрежном городе Латакия в результате ракетного удара израильских ВВС по нескольким объектам в городе. Официальное сирийское агентство новостей SANA сообщило, что батареи противовоздушной обороны перехватили несколько ракет. Утверждалось, что израильские ВВС со стороны моря атаковали "заводы по производству бытовой химии и алюминия, а также электростанцию в Сакубии". Базирующаяся в Лондоне организация Syrian Observatory for Human Rights сообщила, что ракетным ударом были уничтожены два склада вооружений в районе базы сирийских ВМС. По данным SOHR были ранены более 10 представителей силовых структур и военнослужащих, некоторые из раненых в тяжелом состоянии.

Командование военно-морскими силами Франции заявило о непричастности к обстрелу целей в районе сирийского города Латакия вечером 17 сентября 2018 года.

Представитель армии США также заявил, что американские военные непричастны к этой атаке.





