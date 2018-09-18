Путин: Израиль не виноват в гибели Ил-20, но минобороны согласовало с ним обвинения

Президент России Владимир Путин прокомментировал уничтожение российского самолета Ил-20, заявив: Израиль не несет ответственности за гибель людей – к трагедии привело неудачное стечение обстоятельств. Он также заверил, что в дальнейшем примет меры для более надежной защиты российских военных в Сирии.

Об этом пишет во вторник, 18 сентября, израильский новостной портал Walla.

Путин сообщил в ходе пресс-конференции после переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном, что в ответ на крушение Россия подготовит "шаги, которые заметят все", информирует новостное агентство "Интерфакс".

Президент также просил не сравнивать гибель Ил-20 с уничтожением российского Су-24, который сбили турецкие военные в ноябре 2015 года, подчеркнув, что тогда "турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет".

"Здесь это, скорее, похоже цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет" – цитирует слова российского лидера новостной портал "Медуза".

Президент, впрочем, добавил, что минобороны РФ полностью согласовало с ним заявление о вине Израиля.

Напомним, ранее во вторник оборонное ведомство заявило, что российский Ил-20 подставили под удар самолеты Израиля.

"Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", — сказал официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Вечером во вторник первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин призвал нанести удар по израильской авиабазе, с которой взлетели самолеты, причастные к крушению Ил-20.

"Слабость провоцирует агрессию. Основной принцип правосудия – это неотвратимость наказания", – такими словами парламентарий объяснил коллегам необходимость отомстить Израилю.





