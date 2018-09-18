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Ближний Восток

Минобороны РФ: во время атаки ВВС ЦАХАЛа возле берегов Сирии пропал российский самолет

время публикации: 03:08 | последнее обновление: 04:08 блог версия для печати фото
Ил-20
Минобороны РФ: во время атаки ВВС ЦАХАЛа возле берегов Сирии пропал российский самолет
Сирийская радиолоцационная станция

Авиабаза "Хмеймим" в Сирии вечером в понедельник, 17 сентября, потеряла связь с российским самолетом радиоэлектронной разведки Ил-20, сообщает министерство обороны РФ.

Ранее тем же вечером сирийское телевидение сообщило о взрывах в прибрежном городе Латакия в результате ракетного удара израильских ВВС по нескольким объектам в городе. Официальное агентство новостей сообщило, что батареи противовоздушной обороны перехватили несколько ракет.

"Семнадцатого сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20", – цитирует сообщение миниобороны России РИА Новости.

Отмечается, что на борту Ил-20 находились 14 военнослужащих, их судьба в настоящий момент неизвестна. Командование авиабазы "Хмеймим" организовало поисково-спасательную операцию.

В российском военном ведомстве сообщили, что Ил-20 пропал с радаров управления авиацией в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по целям в провинции Латакия. В это же время российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата Auvergne.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на американский правительственный источник, в армии США полагают, что Ил-20 был по ошибке сбит сирийскими средствами ПВО при попытке отражения удара ВВС ЦАХАЛа.

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